Avanti un altro, l’esperienza di Sophie Codegoni sembra essere arrivata al capolinea; pare proprio che Sonia Bruganelli abbia messo gli occhi su una stella nascente per il ruolo di Bonas nelle prossima stagione. Nelle settimane scorse Fabrizio Corona aveva lanciato il gossip di una lite furiosa tra Sonia e Sophie, voce che la ex moglie di Paolo Bonolis aveva messo a tacere pubblicando un post di Gabriele Parpiglia, il popolare esperto di gossip sempre super informato.

Senza girarci troppo intorno aveva ridimensionato le parole di Corona. “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no”. “Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No”.





Avanti un altro, Antonella Fiordelisi prossima ‘Bonas’?

“E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”. Parole che sono state condivise da Sonia Bruganelli che ha condiviso il post avvalorando la versione di Parpiglia. Tutto sembrava tornato alla normalità poi nelle ultime ore è scoppiata una nuova bomba. A lanciare il gossip, con tanto di giallo, è stata Deianira Marzano secondo la quale avrebbe dovuto far parte del cast di Avanti un altro perché Sonia Bruganelli la starebbe “corteggiando”.

Dopo alcune ore, la stessa gossippara ha fatto un passo indietro smentendo la sua stessa indiscrezione “Fonte certa. Pare che Antonella Fiordelisi non parteciperà assolutamente ad Avanti Un Altro né come Bonas né come salottino. Non c’è nulla in ballo”, ha precisato. Fumo negli occhi o è davvero tutto saltata? Lo sapremo nelle prossime settimane, di sicuro i commenti si sono scatenati tra chi la vorrebbe in trasmissione e chi no. Intanto Antonella si è ripresa in mano la sua vita.

Finita la storia con Edoardo si è tuffata nel lavoro aspettando, chi lo sa, magari una chiamata proprio di Sonia Bruganelli. Non è un mistero, infatti, che tra le due si sia creato un feeling particolare, dimostrazione è il numero piuttosto alto di volte in cui la Bruganelli diede l’immunità ad Antonella nella casa del GF Vip scatenando, tra l’altro, la reazione del pubblico.