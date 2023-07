La Rai ha deciso di chiudere, ancora prima di farlo partire, il programma del conduttore finito nella bufera dopo le frasi sul caso La Russa jr, il figlio del presidente del Senato sul quale è caduta, nelle settimane scorse, l’accusa di stupro. Nello specifico il giornalista, in un suo articolo, aveva scritto: ““Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina”.

“Prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”. Parole che erano state giudicate ignobili da parte dell’opinione pubblica con una parte della Rai che aveva chiesto la testa del giornalista che solo poche settimane prima aveva fatto il suo ingresso in Rai.





Filippo Facci, la Rai ha deciso: “Fuori ma non sarà sostituito”

Faccio che aveva tentato di chiedere scusa: “Non riscriverei quell’articolo”, aveva detto spiegando anche di quanto quel lavoro fosse per lui importante. “Passo da Milano 2 a Milano 2, convivo con la donna per cui ho lasciato la madre dei miei figli. A lei, quest’ultima, devo il più recente dei polveroni che mi hanno investito sui giornali. Sono però felicissimo per questo spostamento, sentimentalmente”.

“E cinico perché la nuova soluzione implica un risparmio: non ho soldi e il contratto in Rai mi servirebbe parecchio. Poi non me lo faranno? Pazienza. Niente che non mi sia già successo: nel 1995 l’allora presidente Letizia Moratti strappò un ingaggio da 66 milioni di lire perché erano uscite intercettazioni che hanno fatto dire che ero craxiano. Apriti cielo! Adesso ci risiamo”. Parole che forse hanno indispettito anche di più.

Sta di fatto che la Rai, per mezzo dell’amministratore delegato Roberto Sergio, ha deciso tagliarlo. Facci, tuttavia, non sarà sostituito. “Per coprire il “buco” lasciato da Facci pare che la decisione della Rai sarà quella di allungare il programma che lo precede, “I fatti vostri”. Tuttavia sembra che le porte per lui non siano del tutto chiuse, in autunno potrebbe arrivare una sorpresa che non farà piacere a tutti.