Lo strano messaggio comparso sul cielo di Roma. Durante l’affollata giornata di domenica 16 luglio, sulle coste romane della Capitale, è comparso un aereo con allegato uno strano messaggio dedicato non si sa bene a chi. Chiaramente in migliaia ci hanno fatto caso, tra la tintarella sotto l’ombrellone e un bagno a Ostia. Ma cosa è successo in pratica? Per chi non lo sapesse, sopratutto a Roma è possibile ultimamente noleggiare un volo aereo e allegarci un messaggio sotto forma di banner scritto.

L’aereo a quel punto, un monorotore in genere, sorvola la zona interessata dal cliente con la speranza che di dovere recepisca il messaggio. Lo abbiamo imparato durante il GF Vip, quando durante le solite mattinate di risveglio, i ragazzi erano sorpresi da messaggi inviati da chiunque. E sì, perché davvero chiunque disponga di una determinata cifra, può organizzare una pubblicità aerea o lanciare un messaggio, proprio come in questo caso.





Lo strano messaggio comparso sul cielo di Roma

Parliamo di cifre tutto sommato abbordabili, che vanno, si dice, dai 1000 ai 3000 euro a seconda della zona e dell'orario. Ma la cosa curiosa, almeno in questo caso, è che il messaggio è stato tanto ambiguo quanto assurdo. Proprio sulle coste romane, ad un tratto, si è presentato questo aereo con questa scritta: "Benedetto XVI non ha mai abdicato".

Ed eccolo che continua, imperterrito, a far leggere il messaggio a tutta la costa che si guarda stupita. Parliamo chiaramente di Joseph Aloisius Ratzinger, ovvero il 26esimo Papa in carica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Proprio in questa data Ratzinger decise di abdicare. E chiaramente i bagnanti in un attimo hanno scatenato tutta la solita romana ironia sul web. In tanti poi si sono chiesti chi si celasse dietro a quel messaggio criptico e apparentemente senza senso.

Chiaramente in tanti si stanno chiedendo se si è trattato solo di uno scherzo di cattivo gusto, o se invece qualcuno crede veramente a quello che ha scritto. In molti poi si chiedono se qualche bagnante ha deciso di credere a quelle parole. Adesso vogliono tutti sapere cosa sia successo e chi ci sia dietro.

