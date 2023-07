Ha dell’incredibile la notizia che sta girando in queste ore sul web. Una coppia nata al GF Vip avrebbe chiesto un regalo da 13mila euro ai fan. Sì, avete capito proprio bene: è stata chiesta questa clamorosa cifra ad un fandom, che mai si sarebbe aspettato di leggere una cifra del genere. E il rischio è che molti sostenitori possano allontanarsi da loro dopo questa notizia. A riferire tutto è stata una follower di Deianira Marzano sul social network Instagram.

E ovviamente tutti hanno manifestato incredulità davanti a questa situazione inusuale ed esagerata. Questa coppia ex GF Vip avrebbe fatto pervenire il tutto ai fan, che si sono trovati davanti la richiesta di questo costoso regalo da 13mila euro. Gli ammiratori di questi fidanzati avevano voglia di fare loro un dono, ma mai si sarebbero aspettati di dover sborsare così tanto. Infatti, pensavano a qualcosa di sicuramente più economico.

Coppia nata al GF Vip chiede clamoroso regalo da 13mila euro

Veramente paradossale quanto raccontato dalla seguace di Deianira Marzano, che ha smascherato una coppia conosciutasi al GF Vip. Ecco come è iniziato il post dell’esperta di gossip, che ha riportato integralmente il messaggio di questa persona che ha parlato di questo regalo da 13mila euro: “Deia, ho scritto anche ad Amedeo ma non legge. Ti prego assolutamente di lasciarmi nell’anonimato, altrimenti vengo massacrata dal fandom, è dal GF che seguo la coppia. Li adoro, ma francamente oggi mi hanno deluso“.

E poi è stato svelato qual era questo regalo chiesto ai fan: “Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire. E lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro. Ma ti rendi conto? Ma ti sembra una cosa normale? Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male, mi sembravano due ragazzi semplici”.

E Deianira ha commentato: “Ormai abbiamo perso il lume della ragione. Una cucina da 13mila euro, bah”. I nomi dei due fidanzati non sono stati svelati, quindi è mistero su chi possano essere. E chissà se la loro identità si scoprirà nei prossimi giorni. Ma ciò che resta nel pubblico è lo sconcerto. Per onore di cronaca, sono tante le coppie nate al GF Vip: da Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro passando per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fino Oriana e Daniele, Antonella e Donnamaria e Tavassi e Micol.