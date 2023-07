Nuovi palinsesti Rai, arriva la decisione. Il pubblico italiano non ha fatto altro che attendere l’ufficialità della nuova programma della rete, anche alla luce dei diversi cambiamenti di scena e addii di alcuni volti storici, tra cui il più discusso quello di Fabio Fazio. Ma a ben dire, l’ex conduttore di Che Tempo che Fa non è stato l’unico. Nelle ultime ore ad attirare l’attenzione è stato anche il caso di Bianca Berlinguer e il suo futuro lavorativo in Rai. Ecco cosa è successo.

Bianca Berlinguer fuori dalla Rai. Stravolgimenti e addii: la rete televisiva ha ufficializzato il responso di mesi e mesi di riflessione sul nuovo assetto da dare alla programmazione. E proprio sul caso della giornalista e conduttrice passata a Mediaset, è intervenuto Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, in conferenza stampa alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli: “Ho incontrato Bianca Berlinguer sabato scorso, lei mi ha rappresentato che da tempo si sentiva un po’ a disagio”.

Bianca Berlinguer fuori dalla Rai: cosa è successo prima della decisione definitiva

E ancora: “Che non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento non era possibile farlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ma anche con un rapporto assolutamente cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale”. Dichiarazioni che sono andate incontro anche a quelle di Stefano Coletta, direttore Rai Distribuzione.

“Il martedì di Rai3 è in via di definizione. Ci siamo presi il tempo di fare tutte le valutazioni possibili per capire chi potrà sostituire Bianca Berlinguer“. E non solo, perché sempre nel corso della conferenza stampa, dopo quanto affermato dal direttore Rai Distribuzione, ha detto la sua a che l’ad Sergio sulla sostituzione del programma di Fazio con Report domenica sera su Rai3.

“Fazio ha scelto di andarsene prima del mio arrivo come amministratore delegato, lo ha fatto su una base evidentemente di rapporti pregressi che non si erano definiti e che non avevano portato a conclusione l’ipotesi di rinnovo del contratto. Quindi non ho potuto fare altro che prenderne atto e valutare con tutta la squadra aziendale quali potevano essere le migliori soluzioni possibili, non tanto per sostituire Fazio, ma per mettere un prodotto di valore che consentisse alla rete e alle tre reti di vincere la serata”.