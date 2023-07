Clamoroso quanto accaduto nel corso della presentazione dei palinsesti della Rai nella giornata di venerdì 7 luglio. Ad essere attaccati sono stati Bianca Berlinguer, ma soprattutto Mauro Corona, dopo i loro addii. Infatti, non ci saranno più a Cartabianca con la giornalista che approderà a Mediaset dove porterà sicuramente il suo fidato collaboratore. E all’improvviso uno dei presenti, che ha un importante ruolo politico, ha iniziato a offendere lo scrittore ed alpinista.

Al momento non è ancora dato sapere chi sarà il successore di Bianca Berlinguer, che dopo aver avuto anche dei litigi con Mauro Corona, si era poi avvicinata notevolmente a lui. Ma nessuno si sarebbe aspettato di sentire quelle parole molto pesanti contro l’uomo. Non sappiamo se Corona vorrà intervenire nelle prossime ore e replicare, ma una cosa è certa: queste critiche sono destinate a far parlare a lungo.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona, duro attacco durante i palinsesti Rai

Ad offendere in particolare l’opinionista di Bianca Berlinguer, Mauro Corona, è stato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il politico è intervenuto dal centro di produzione di Napoli e ha voluto dire la sua davanti ai massimi esponenti della tv di Stato. Ha anche detto: “La Rai è una grande azienda, rappresenta la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese”. Ma poi ha iniziato a inveire lo scrittore, che non l’avrà presa affatto bene.

Il governatore campano ha quindi esclamato: “Ho una doglianza, Berlinguer se ne è andata dalla Rai: peccato, non vedremo più quel troglodita che era sempre in trasmissione, quel nehanderthal (Mauro Corona n.d.r.), che si vestiva come un capraio afghano. Io sto male a pensare di non vedere più quell’esempio di eleganza. Avete tirato questa sola a Mediaset“. Ci sono state risate, ma anche contestazioni da parte di diversi telespettatori.

De Luca ai #PalinsestiRai: "Ho visto che se ne va la Berlinguer. Non vedremo più Corona, quel neanderthal, quel troglodita vestito da capraio afgano. Che bella sola avete tirato a Mediaset" pic.twitter.com/bAmX2KxzB5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 7, 2023

E su Twitter queste sono state alcune reazioni degli internauti a quelle dichiarazioni di De Luca: “Che imbarazzo”, “Ma può un presidente di regione parlare in questo modo?”, “Parla lui, da che pulpito”, “E lo applaudono pure”.