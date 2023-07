Terremoto in Rai, Bianca Berlinguer si è dimessa: dopo 34 anni ha deciso di rompere con l’azienda. Le avvisaglie erano arrivate già questa mattina, 3 luglio, quando l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio aveva detto come: “al momento il programma di Berlinguer non è presente in palinsesto – aggiungendo che – rispettosamente siamo in attesa di conoscere la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico”.

>“Mai successo prima”. Temptation Island, bomba: l’anticipazione arriva direttamente da Filippo Bisciglia

E ancora: “Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3″. Fine dei convenevoli, però. Subito dopo ha infatti chiosato sibillino: “A ogni modo penso proprio che non rimarrà in Rai”. Parole che poi sono state confermate dalla lettera della Berlinguer.





Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai: a un passo da Mediaset

“Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto”.

E ancora: “La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”. Ora parte la corsa al sostituto che dovrà risolversi in poche ore. Favorita al momento Monica Giandotti, che si è congedata ufficialmente dalla conduzione di Agorà, in attesa di un nuovo ruolo in Rai. Il futuro di Bianca, invece, sembra già deciso.

La giornalista sembra ad un passo da Mediaset. A far decidere Berlinguer in favore dell’alternativa privata, potrebbe essere stato un contratto pluriennale che le assicurerebbe il posto fino alla pensione (tre anni), un compenso più cospicuo rispetto ai 240 mila euro della Rai (l’azienda non può permettersi di più) e una striscia quotidiana o un programma sempre al martedì sera.