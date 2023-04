Durante la puntata di martedì 18 aprile di Bella Ma’, andata in onda su Rai 2, è accaduto qualcosa di insolito ed inaspettato. Un concorrente della Generazione Z ha posto una domanda particolare a Nunzia De Girolamo, mettendola in imbarazzo e soprattutto scatenando fastidio da parte del conduttore Pierluigi Diaco. Ricordiamo che il programma è basato su una sfida di quiz di cultura generale tra concorrenti, alcuni appartenenti proprio alla Generazione Z ed altri ai cosiddetti ‘Boomer’.

Dopo aver risposto alla domanda molto privata, l’ospite Nunzia De Girolamo ha riconfermato la sua presenza al talk Ciao Maschio, non facendo però alcun accenno ad Estate in diretta. Pierluigi Diaco, per sdrammatizzare il tutto ha poi anche rivelato un aspetto della vita sentimentale del concorrente David. Il conduttore ha infatti dichiarato di essere venuto a conoscenza della presenza di una nuova donna nella sua vita. Precisamente ha detto: “Da quando ha una nuova vita sentimentale non capisce più nulla“.

Nunzia De Girola in imbarazzo per una domanda intima, interviene Pierluigi Diaco

Nel dettaglio David ha voluto domandare a Nunzia De Girolamo se fosse vero che lei avesse avuto un rapporto sessuale davanti alle telecamere, dato che ciò è stato riportato in un’intervista. L’ex parlamentare ha deciso di non tirarsi indietro e di rispondere subito alla domanda, facendo chiarezza sulla questione. Lei afferma: “Io ti ringrazio per la domanda. Faccio un chiarimento. Io ho detto che avrei voluto farlo con un modello di Ciao Maschio su una spiaggia romantica, no in pubblico”. Prima della risposta della donna, Pierluigi Diaco ha esordito dicendo: “Mi chiudono il programma”.

Il giovane concorrente sembra però non essere soddisfatto dalla risposta della conduttrice italiana, tanto da porle una nuova domanda, rincarando la dose. David dice: “Io la faccio lo stesso la domanda, lo farebbe mai in pubblico?”. La De Girolamo a questo punto sbotta dichiarando di non poter mai fare una cosa del genere per via della sua estrema educazione. Poi aggiunge: “Ma sei matto???“. A questo punto anche il conduttore di Bella Ma’ non è più riuscito a trattenersi, chiedendo al giovane cosa gli fosse successo.

Pierluigi Diaco ha infatti poi affermato: “Mi chiudono il programma. David cosa ti è successo? Ti invito alla sobrietà, alla dignità e soprattutto a chiudere la bocca“. Così si è dunque concluso questo siparietto accaduto nella messa in onda del talk su Rai 2.