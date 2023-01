Momento di tensione in diretta con Pierluigi Diaco che è stato addirittura costretto a fermare Bella Ma’ per qualche minuto. Ha ascoltato qualcosa di troppo e ha deciso di non passarci sopra, arrabbiandosi non poco per l’accaduto. Una vicenda che ha lasciato tutti sconcertati, anche se c’è anche chi non abbia condiviso in toto la reazione del popolare conduttore Rai, ritenuta troppo esagerata. Ma lui pare fosse stato molto chiaro sin dall’inizio del programma e quindi ha voluto fare questa clamorosa ramanzina.

Qualche giorno fa Pierluigi Diaco, sempre a Bella Ma’, si è commosso per il padre che non c’è più: “Devo tantissimo come ascoltatore a questi tre musicisti perché il mio papà prima di salire in cielo, io ero giovanissimo avevo 5 anni, fondò una delle prime radio libere in Italia quindi quando ero piccolo giocavo con i vostri dischi”. I tre artisti si sono racconti a tutto tondo, poi Franco Simone ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso, su Diaco: “Hai fatto qualcosa di scandaloso, forse si abbassava l’audience ma hai fatto ascoltare le canzone interamente senza commenti”.

Pierluigi Diaco costretto a fermarsi a Bella Ma’: “Non puoi farlo”

Nel corso della puntata in diretta con Pierluigi Diaco, nel programma Bella Ma’ c’è chi si è lasciato sfuggire una parolaccia e lui ha protestato in maniera plateale: “Oh, oh Raffaella, non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e mi scuso col pubblico, ora chiedi scusa. Le parolacce non si dicono, soprattutto non si dicono qui da noi a Bella Ma’. Da domani sei in punizione per una settimana, non si possono proprio dire le parolacce in televisione. Questo non si può fare e veramente te lo dico, lo dico anche a tutti”.

Infine, Diaco in diretta su Rai2 ha aggiunto: “Questo è molto sgradevole e non si usano certe parole, ti è uscita ma non si può. Le reazioni istintive in televisione si controllano, siamo il servizio pubblico e non si può sentire ciò che hai detto”. La persona che aveva detto la parolaccia, in particolare la frase ‘Che pa*** che siete’, ovvero la signora Raffaella presente in studio, ha chiesto di poter chiedere scusa ancora una volta e lui ha acconsentito. Quindi, caso rientrato con l’evidente imbarazzo della donna.

2019, Diaco vs Vira Carbone per il cellulare in studio

2023, Diaco vs Raffaella perchè "le parolacce non si dicono"#chiediscusa pic.twitter.com/eijq93vGPR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 30, 2023

Biccy ha considerato troppo esagerata la reprimenda di Diaco, mentre altri utenti hanno commentato: “Ma che pa*** Diaco però”, “Mancava poco che uscisse la ghigliottina da dietro le quinte per giustiziarla”, “Manco ci avesse sparato un por***, dai”, “Ma troppo severo”.