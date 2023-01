“È salito in cielo…”. Pierluigi Diaco, le lacrime in diretta: “Un dolore troppo forte” (VIDEO)

Lacrime a Bella Ma’, il programma di Pierluigi Diaco. Il conduttore si è commosso nella puntata di martedì 17 gennaio 2023 per una serie di ragioni. Ian primis il conduttore non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime ricordando il papà. Poco dopo lo ha fatto ricordando 3 mostri sacri della musica italiana: Franco Simone, Marco Armani e Marco Ferradini. I tre, famosissimi negli anni ’70 e ’80, hanno aiutato molto il padrone di casa in uno dei periodi più brutti della sua vita.

Diaco ha fatto ascoltare alcuni dei loro brani più famosi e ha raccontato una cosa riguardo a suo padre: “Devo tantissimo come ascoltatore a questi tre musicisti perché il mio papà prima di salire in cielo, io ero giovanissimo avevo 5 anni, fondò una delle prime radio libere in Italia quindi quando ero piccolo giocavo con i vostri dischi”. I tre artisti si sono racconti a tutto tondo, poi Franco Simone ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso, su Diaco: “Hai fatto qualcosa di scandaloso, forse si abbassava l’audience ma hai fatto ascoltare le canzone interamente senza commenti.

È stata una cosa rivoluzionaria noi musicisti ti siamo grati.” A quel punto il conduttore ha raccontato un aneddoto di quando conduceva “Io e Te ed Io e Te di Notte”: “Mi hanno detto che ero patetico ad ascoltare la musica chiudendo gli occhi, ma sai che c’è, patetico? Stic***i.”

A quel punto Pierluigi Diaco ha deciso di dire qualcosa proprio su quel padre che l’ha lasciato troppo presto: “Quando mi hanno detto che avreste accettato l’invito mi è attraversata un’emozione, una nostalgia di quegli anni.” Tra l’altro, nella puntata si è parlato di Sanremo con i tre ospiti: Marco Armani, Marco Ferradini e Franco Simone e c’è stato modo di fare delle considerazioni sui cantanti in gara e non solo. Qui il video.

Solo 24 ore prima, nello stesso programma, Iva Zanicchi aveva fatto molto discutere. Il motivo? Una battuta sulla morte di Gina Lollobrigida che di certo non è passata inosservata. Non solo, anche Antonella Elia ha perso la pazienza col pubblico nella stessa puntata. Insomma, un programma che qualche colpo di scena lo regala sempre.

