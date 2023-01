La scomparsa di Gina Lollobrigida ha gettato nello sconforto il mondo del cinema italiano. La Lollo aveva 95 anni ed è stata una delle dive più apprezzate. Ha lavorato con i più grandi registi, da Germi a Monicelli, passando per Lattuada, ha vinto sette David di Donatello. Ha iniziato giovanissima la carriera nel mondo dello spettacolo, dove ha esordito a soli 17 anni a teatro, per poi continuare ben presto al cinema e accettando in seguito anche di lavorare per la televisione.

Sofia Loren, l’altra grande attrice che ha fatto la storia del cinema italiano, ha commentato con pochissime parole la scomparsa della collega. “Sono scossa e profondamente addolorata” queste le parole di Sophia Loren, che ha dichiarato di non sentirsi pronta ad aggiungere altro, ancora “incredula” per l’accaduto. Tra loro si è sempre parlato di una rivalità, che – va detto – non è mai stata reale. Il tutto sarebbe nato per gli episodi di “Pane, amore e…” che vedevano Gina Lollobrigida protagonista dei primi due film, che l’avevano resa una diva indiscussa in Italia, ma per il terzo capitolo con la regia di Dino Risi, fu scelta proprio l’attrice partenopea.

Iva Zanicchi, gaffe su Gina Lollobrigida a Bellama’

Anche Iva Zanicchi ha voluto ricordare Gina Lollobrigida. Lo ha fatto a modo suo durante l’ospitata a BellaMa’, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. La cantante si è detta addolorata per la notizia della scomparsa dell’attrice. Poi è arrivata una considerazione che ha il retrogusto della gaffe: “Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘Menomale che se n’è andata via lei e non io’. Poi piango però, piango e prego per Gina ho pregato”.

Insomma Iva Zanicchi ha cercato a modo suo di fare gli scongiuri, forse in modo indelicato per farsi beffe della morte. Poi, nel corso dell’intervista, la cantante è intervenuta anche per parlare della sua lite a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli a colpi anche di insulti: “Io quella parola, che non si dice per carità, l’ho detta al mio maestro sottovoce. Poi si è sentita e mi sono scusata più volte”.

E ancora: “Cos’è la volgarità? Sono parole, addirittura con la parola in siciliano ci hanno fatto una canzone ma anche in napoletano o in ligure io ho unito l’Italia e l’ho detto in italiano”. Insomma a detta di Iva Zanicchi il caso è chiuso, ma di certo le polemiche per i continui battibecchi con la giurata Selvaggia Lucarelli dureranno a lungo. E se ne parlerà ancora, almeno fino alla prossima edizione dello show.