Lutto nel mondo del cinema. Muore all’età di 95 anni la protagonista indiscussa del grande schermo. Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, ha chiuso per sempre i suoi occhi.

Gina Lollobrigida muore a 95 anni. Un vuoto incolmabile nel cuore di fan e colleghi. Gina, nata a Subiaco nel 1927, ha costellato la sua lunga carriera nel mondo del cinema con grandi successi. La sua bravura e bellezza al fianco di nomi che hanno scritto pagine e pagine del cinema italiano come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati.

Gina Lollobrigida muore a 95 anni

Ma non solo in Italia. Anche in America, Gina ha avuto modo di collaborare con Vincent Sherman, John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard al fianco di Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. “Ho capito che il mio cervello funziona meglio di prima, chi non fa niente invecchia prima”, sono state le parole di Gina proferite in occasione del suo ottantottesimo compleanno.

Gina Lollobrigida aveva vinto sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d’Argento e una stella sulla celebra passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame. Correva il mese di settembre quando l’attrice era stata dimessa dall’ospedale. Una frattura del femore aveva infatti reso necessario il ricovero e una delicata operazione. Un momento che ha dunque messo in allarme i fan e i colleghi. Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» da qualche tempo la diva era ricoverata in una clinica romana. Dopo l’infortunio riportato al femore, al seguito di una caduta nella propria abitazione, la 95enne era stata portata in ospedale per essere operata.

Una brutta caduta che ha comportato la rottura del femore a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre, che ha visto Gina Lollobrigida come candidata a Latina al collegio uninominale del Senato, e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista ‘Italia sovrana e popolarè, che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.