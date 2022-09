Paura per l’attrice italiana. Ai fan non resta che attendere che sia proprio lei a dare notizie, ma per il momento si apprende che la nota attrice italiana, candidata alle prossime elezioni come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare, rimarrà in ospedale finchè le condizioni non miglioreranno del tutto.

Gina Lollobrigida icoverata in ospedale a Roma. Pare che l’attrice, 95 anni, si trovasse a casa quando è avvenuta la caduta. Immediato il trasporto presso la struttura ospedaliera dove verrà sottoposta a un’operazione.





Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale a Roma. Le condizioni dell'attrice

Trattasi di un intervento di routine, tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci dell’attrice. Pare che Gina Lollobrigida versi in una situazione poco preoccupante.

“Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il legale dell’attrice, come riportato su La Repubblica. Come è noto, a partire dal 2021 Gina Lollobrigida ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale. Una decisione fortemente voluta dal figlio, Andrea Milko Skofic, per tutelare il suo patrimonio.

Classe 1927, Gina Lollobrigida vanta una lunga carriera come attrice. Nella sua vita, vanta più di 60 film, poi negli anni ’70 la diva ha deciso di allontanarsi volontariamente dal cinema per dedicarsi alla fotografia e ha pubblicato cinque libri sulle sue foto. Nel 1999, Gina Lollobrigida si era candidata al Parlamento europeo con la lista dei Democratici e di recente aveva annunciato la sua discesa in campo come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare.

