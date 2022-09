E di certo non poteva non dire la sua Fabrizio Corona sulla vicenda Totti-Ilary. C’è da dire che l’intervista dell’ex calciatore della Roma ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e l’ex moglie si è dovuta difendere ribadendo, tramite il suo legale, di conoscere segreti in grado di rovinare oltre cinquanta famiglie. Dopo il botta e risposta tra i due, ecco che arriva il momento di gloria anche di Fabrizio Corona.

“Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”. Corona ha quindi ribadito che quella tra Totti e Ilary non è stata alcuna fiaba d’amore e ha tirato in ballo pure Fedez e Chiara Ferragni: “La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”.

Fabrizio Corona sulla vicenda Totti-Ilary: “Cara caciottara”

Poi l’ex re dei paparazzi, ha ribadito di non stare da nessuna parte, né da quella dello sportivo né da quella della conduttrice Mediaset, ma ci ha tenuto a puntualizzare: “Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito”. A questo punto, Fabrizio Corona, ha fatto un chiaro riferimento a quel curioso episodio del GF Vip.

L’uomo ha condiviso su Instagram il video in cui Ilary Blasi l’ha pubblicamente attaccato nel 2018, dove era entrato per un confronto con la fidanzata dell’epoca Silvia Provvedi. La Blasi l’aveva accusato per la presunta liaison tra Totti e Flavia Vento – quando la Blasi era in attesa del primo figlio Cristian – fatta girare sui media proprio da Corona. “La queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità”.

“Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me”. E ancora : “Caro Pupone e cara caciottara, ora è giunto il momento di raccontare la verità”. La cosa si fa senza dubbio interessante.

