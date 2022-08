Non smette mai di sorprendere Fabrizio Corona, che ha rivelato nelle scorse ore di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica. Ha rilasciato una lunga intervista, nella quale si è soffermato su diverse tematiche, al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Ha parlato di questo ritocco, ma anche della sua vita personale e professionale. Non poteva non nominare anche la sua dolce metà Sara Barbieri, con la quale sta progettando qualcosa di importante che potrebbe sfociare in matrimonio.

Prima di dirvi cosa ha fatto Fabrizio Corona e che tipo di intervento di chirurgia estetica abbia scelto, possiamo raccontarvi che l’ex re dei paparazzi si è concentrato così sulla sua sfera intima: “L’idea è quella di sposare a breve Sara, vediamo. Siamo due persone piene di demoni, che ti tolgono molto e li devi combattere. Sono una lotta continua per conquistare la vita, i demoni crescono dentro giorno dopo giorno e sono alimentati dai fatti, dalle vicende, dal tuo modo di reagire e dalla rabbia”.





Fabrizio Corona si è sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica

Inoltre, Fabrizio Corona oltre a parlare dell’intervento di chirurgia estetica, ha anche detto cosa vorrebbe fare in futuro: “Ho grandi progetti, tra cui il trasferimento in America. Voglio andare a Los Angeles, fare la serie televisiva che mi hanno proposto sulla mia vita privata – ha aggiunto a Nuovo – e proseguire lavorando sempre molto anche sulla mia immagine”. Poi l’attacco all’attore Gabriel Garko: “Uomo stupendo, tra i più belli che ci sono in circolazione, ma ha un anno in più di me e sembra una vecchia rifatta”.

Soffermandoci dunque sulla chirurgia estetica, Fabrizio Corona ha deciso di fare la blefaroplastica, che ha un costo che va dai 2.200 euro ai 4.500 euro, secondo quanto riferito dal sito Gossip e Tv. E l’ex re dei paparazzi ha esclamato: “Non c’è niente di male a dirlo, se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. L’ho sempre ammesso e non bisogna negare delle realtà che sono molto evidenti. Buona parte del mondo femminile fa fatica ad ammettere i ritocchini”.

Per quanto riguarda la blefaroplastica, è un intervento estetico che serve a togliere tutta quella pelle, considerata in eccesso, delle palpebre. Con le ernie di grasso creano le borse palpebrali. Con questa operazione Fabrizio Corona ha voluto mantenere il suo viso e quindi la sua immagine perfetti. E non è escluso che in futuro ricorrerà anche ad altri ritocchini.

Alla festa di Carlos Corona Fabrizio Corona c’è e Nina Moric no: la reazione della grande esclusa