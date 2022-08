Giorno importantissimo per Carlos Corona, che l’8 agosto festeggia il suo compleanno. E proprio di questo si sta parlando moltissimo nelle ultime ore, infatti c’era molta curiosità sul party organizzato per il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. In tanti si stavano già chiedendo se entrambi i genitori fossero stati presenti o meno, dopo le grandi polemiche e i pesanti litigi degli ultimi mesi. La risposta a questa domanda c’è stata, così come anche la reazione del giovane e della modella croata.

Nel corso della festa, Carlos Corona ha anche voluto lanciare un messaggio per ringraziare tutti per il suo compleanno speciale. Gli occhi sono caduti ovviamente sulle decisioni di Fabrizio Corona e Nina Moric, con quest’ultima che ha voluto anche dedicargli un post su Instagram. Attività social anche da parte dell’ex re dei paparazzi: “Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista. Auguri amore mio”.





Carlos Corona e il suo compleanno: le decisioni di Fabrizio Corona e Nina Moric

In particolare, Carlos Corona ha raggiunto un importante traguardo personale, avendo festeggiato i suoi 20 anni di età. E per il suo compleanno l’attesa era rivolta soprattutto sulla presenza o meno di Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex re dei paparazzi è stato saldamente al suo fianco ed è apparso anche in alcune Instagram stories postate dal ragazzo. Il quale ha affermato davanti alla sua torta: “Ringrazio coloro che sono presenti e coloro che non lo sono. Perché il compleanno non è solo una cosa fisica”.

In Sicilia, dove ha avuto luogo il compleanno di Carlos Corona, non c’era invece Nina Moric che non ha legami col figlio e con il suo ex da diverso tempo. Nonostante questo, ha manifestato vicinanza al ragazzo con una storia social: “Voglio che tu sappia che finché vivrò, sarai sempre nel mio cuore. Sei vivo, dentro ti respiro. Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore, mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro”.

Intanto, Fabrizio Corona sarebbe pronto al grande passo secondo il portale Dagospia: “Fabrizio Corona ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Lei ha anche legato con il figlio Carlos, che lui ha avuto da Nina Moric”. Chissà se queste indiscrezioni saranno confermate dai fatti.

