Una vera e propria notizia bomba sta travolgendo in queste ore Fabrizio Corona e la sua fidanzata Sara Barbieri. Stando alle ultime voci, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, che stravolgerebbe nuovamente la vita dell’ex re dei paparazzi. Su di lui si è soffermato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha voluto fornire la sua versione sulle intenzioni dell’ex di Nina Moric. Ha risposto ad un lettore del settimanale Nuovo Tv, che gli aveva chiesto maggiori delucidazioni in merito.

Prima di dirvi tutto su Fabrizio Corona e Sara Barbieri, vi ricordiamo che lui è intervenuto recentemente sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata loro. Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi”.





Fabrizio Corona e Sara Barbieri avranno un figlio? La voce

Dunque, il lettore di Nuovo Tv ha chiesto a Cecchi Paone in riferimento alle ultime notizie su Fabrizio Corona e Sara Barbieri: “Vorrei sapere la sua opinione. Dice di aver trovato la donna della sua vita, una ragazza che ha ben 26 anni meno di lui. Lui ha dichiarato di volerla sposare, per poi fare un figlio e con la nuova famiglia trasferirsi in America e realizzare un progetto. Secondo lei è l’ennesima sparata dell’ex di Belen oppure è cambiato davvero?”. E la replica è prontamente arrivata.

Alessandro Cecchi Paone ha affermato: “Bisogna sforzarsi di distinguere i destini privati dagli aspetti mediatici. Considerando il personaggio, è particolarmente difficile, anche perché è stato proprio lui a mischiare da sempre i due campi. Facendo finta che sia tutto vero e serio, sul piano privato auguriamo loro ogni bene”. Ed è stato poi il sito Dagospia di Roberto D’Agostino a confermare la notizia più importante, legata al privato di Fabrizio Corona e della sua anima gemella Sara Barbieri.

Dagospia ha fatto sapere: “Fabrizio Corona ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Lei ha anche legato con il figlio Carlos, che lui ha avuto da Nina Moric”. Quindi, sono state confermate le voci che darebbero Corona futuro papà a stretto giro di posta. Bisognerà vedere se questi rumor saranno davvero concreti.

“Lo ha fatto per 20 anni”. Ilary Blasi e Francesco Totti, ora parla anche Fabrizio Corona