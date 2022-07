“Lo ha fatto per 20 anni”. Ilary Blasi e Francesco Totti, ora parla anche Fabrizio Corona

Il mondo dello spettacolo commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia si è detta addio dopo diciassette anni di matrimonio e tre figli. Un rapporto che sembrava indistruttibile e, invece, si è sfaldato tra ripicche e incomprensioni. Totti e Ilary avrebbero dovuto annunciare la separazione con un comunicato congiunto che, però, non è mai arrivato. In compenso sono arrivate le parole dei due che hanno confermato quello che già si sapeva e hanno detto di tenere soprattutto alla crescita dei figli.

Tra i primi a dare un’opinione sulla separazione di Totti e Ilary è stata Simona Ventura. La conduttrice già a febbraio si era espressa sulla questione, ma Ilary Blasi non apprezzò le parole della Ventura. Ora la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.





È intervenuto anche Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi ha detto la sua attraverso alcune storie pubblicate su Instagram e ha commentato le dichiarazioni di Ilary Blasi sulla separazione. Dopo l’ufficializzazione della separazione da parte di Totti e Ilary, Corona rivolge prima un appello a giornalisti e fotografi e poi un messaggio alla stessa Blasi.

“Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata loro”, ha scritto tra le storie di Instagram. Fabrizio Corona passa a commentare anche la richiesta di privacy mossa da Ilary Blasi.

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”, ha scritto Fabrizio Corona taggando la conduttrice.

