“Si è saputo tutto”. Gina Lollobrigida, la decisione ufficiale sui funerali

Gina Lollobrigida è morta a 95 anni e tutti aspettavano ora la decisione sui suoi funerali, che è arrivata poche ore dopo il decesso della donna, avvenuto nella giornata di lunedì 16 gennaio. Sono in tanti, famosi e non, ad averne apprezzato le sue gesta professionali e umane e saranno sicuramente in tanti a renderle omaggio nell’ultimo saluto. Purtroppo nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate gradualmente, fino a giungere ora alla sua dipartita, che è stata commentata con dolore dal suo avvocato.

A proposito dell’addio di Gina Lollobrigida, morta nelle scorse ore, e prima di dirvi qual è stata la decisione presa sui suoi funerali, vi riportiamo le dichiarazioni del legale Meschini: “Ora è il momento del dolore ed è difficile gestire le emozioni, è stata una persona che deve restare indimenticabile perché possa essere di esempio. Nonostante le sue condizioni di salute non fossero più così brillanti, il suo altruismo era sempre presente e anche verso di me e la mia famiglia. Era una persona generosa e lo è stata fino all’ultimo”.

Gina Lollobrigida morta, la decisione sui funerali

Si è saputo tutto, subito dopo che Gina Lollobrigida è morta, cosa è stato stabilito per l’estremo saluto. Una decisione ufficiale sui suoi funerali è stata presa e ciò farà felici i suoi ammiratori, che potranno celebrarla a dovere. Intanto, Mara Venier l’ha ricordata così: “Cara Gina ti ho voluto tanto bene. RIP”. Tantissimi i “mi piace” e i messaggi che commentano l’immagine postata dalla conduttrice televisiva di Domenica In. Come quello dell’esperto di gossip Amedeo Venza: “Grazie zia Mara per averci fatto conoscere una Gina diversa”.

Secondo quanto è stato riferito, sarà possibile omaggiare Gina Lollobrigida nella camera ardente alla Sala della Protomoteca in Campidoglio mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio rispettivamente dalle ore 10 alle 19 e dalle 9.30 alle 11.30. Nella giornata di giovedì, alle ore 12.30, saranno anche celebrati i funerali, che si svolgeranno all’interno della chiesa degli artisti, situata in piazza del Popolo, nella capitale Roma. Prevista la presenza di numerose persone e non mancheranno tanti amici e colleghi famosi.

Parlando della diva italiana, il patrimonio di Gina Lollobrigida ammonterebbe più o meno a 215 milioni di dollari e comprende case, appartamenti, quadri e gioielli. Nel luglio del 2013 l’attrice mise all’asta 22 gioielli della sua collezione Bulgari. L’asta per beneficenza fruttò 3,8 milioni di euro, ma tutto si trasformò in un incubo legale.