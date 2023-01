Da qualche settimana soffia forte il vento del gossip, secondo i ben informati ci sarebbe del tenero tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Sempre secondo indiscrezioni sarebbero stati visti più volte insieme, una delle ultime fuori da un lussuoso hotel di Milano. Ne è convinto il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che, pochi giorni fa, scriveva: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professione ben definita”.



“Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessata per quello che è”. Una risposta al gossip Barbara sembra averla data indirettamente nel corso di una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni dove parla, tra le altre cose, del suo ritorno in teatro. Barbara D’Urso ha spiegato perché, dopo quindici anni di assenza dal palcoscenico, ha avvertito il desiderio di tornare sul palco.

Barbara D’Urso spegne le voci: “Non c’è niente con Flavio Briatore”



“A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l’ansia… è meraviglioso. […] Prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”.



Sarà la protagonista dello spettacolo Taxi a due piazze. In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto (ride)! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona”. Una domanda sul Briatore non poteva mancare. E Barbara non ha avuto dubbi.



“I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con “Pomeriggio Cinque” facciamo del bene e tante opere di solidarietà”. Nessuna menzione all’imprenditore. Un silenzio che secondo alcuni racconta molto di più: un segreto da proteggere in attesa, chissà, di uscire allo scoperto.