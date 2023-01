Incredibile, ma vero: Barbara D’Urso è stata beccata insieme ad un vip decisamente molto importante e questa loro presenza insieme ha fatto parecchio scalpore. Nessuno si aspettava di doverli vedere insieme in queste festività natalizie, ma gli attentissimi paparazzi del settimanale Diva e Donna sono riusciti a immortalare la conduttrice televisiva in compagnia di quest’uomo molto famoso in Italia ma anche all’estero. Un colpo di scena, che apre a scenari che non si potevano neanche lontanamente immaginare.

Non possiamo parlare ovviamente di una relazione sentimentale o quantomeno di un flirt in corso, ma Barbara D’Urso insieme a questo vip ha fatto e sta continuando a fare rumore. Stando a quanto è stato rivelato, i due sono stati pizzicati mentre stavano trascorrendo una bellissima serata. Quindi, il feeling è stato molto evidente anche se non ci sono state effusioni o baci. Ma questa vicinanza, secondo alcuni, potrebbe aprire le porte a qualcosa di più importante nei prossimi mesi.

Barbara D’Urso insieme ad un vip: che scoop

Difficile sapere con esattezza per quale ragione Barbara D’Urso stesse insieme a questo super vip italiano, ma il fatto che fossero così vicini ha lasciato tutti senza parole. Diva e Donna ha infatti scritto: “La conduttrice e l’imprenditore insieme nella notte milanese, sono entrati in un hotel di lusso. Non solo arrivano separati, ma cercano anche di sviare le attenzioni dei fotografi. Si sono ritagliati una serata con una cena in un hotel di lusso nel centro di Milano”. Una vera e propria bomba gossip.

Colui che è stato avvistato in compagnia di Barbara D’Urso è Flavio Briatore, che ha trascorso una serata meravigliosa in compagnia della presentatrice Mediaset. Chissà perché siano stati insieme, anche se l’ipotesi di un fidanzamento in vista appare davvero quasi impossibile. Diva e Donna ha poi dato per certa la notizia relativa a Barbarella nonna: “Il suo cuore ora batte forte per qualcuno che non è Flavio Briatore, per di più ha tanti anni in meno: da pochi mesi infatti Barbara è diventata nonna”.

Per quanto riguarda la vita privata di Barbara D’Urso, ha avuto un fidanzamento con Memo Remigi dal 1976 al 1980, prima di conoscere l’ex Mauro Berardi, col quale ha concepito due figli. Nel 2022 si è unita in matrimonio con Michele Carfora e nel 2008 ha ottenuto il divorzio, dopo la separazione avvenuta 2 anni prima.