“Io e Gabriella non siamo solo amiche, siamo praticamente sorelle”. Sono le parole di Barbara D’Urso nei confronti di Gabriella Labate, showgirl e attrice italiana. Le due sono legate da un profondo rapporto di amicizia che va ben oltre il mono dello spettacolo. E in una intervista a Nuovo Gabriella Labate ha voluto raccontare questa lunga e intensa amicizia spendendo parole dolcissime e piene di stima e affetto nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5.

Gabriella Labate ha raccontato nel corso dell’intervista come Barbara D’Urso le sia stata accanto in uno dei momenti più dolorosi della sua vita. E cioè quando è venuto a mancare il fratello morto a causa di un tumore: “Mio fratello Roberto è scomparso all’improvviso per un tumore al cervello e io non ero pronta a lasciarlo andare così. In quel periodo tante persone si sono allontanate da me e io mi sono sentita profondamente sola, anche se capisco che il dolore e la malattia fanno paura agli altri. In quei momenti così difficili, Barbara ha saputo starmi accanto condividendo con me quella sofferenza e senza mai lasciarmi. Io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”.

Barbara D’Urso e Gabriella Labate, storia di una grande amicizia

Gabriella Labate ha anche raccontato un aneddoto in particolare: in un momento di disperazione chiamò l’amica e Barbara D’Urso si precipitò in aeroporto per offrirle tutto il suo sostegno: “Una volta mi sono ritrovata chiusa nel bagno di un aeroporto con la valigia sulle ginocchia a chiedermi da cosa stessi scappando. Disperata ho chiamato Barbara e lei mi ha detto “Fermati! Dove sei? Arrivo subito!”. Quella notte, nella mia camera d’albergo, mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura di me e del mio dolore. Mi disse: “Io non ti chiedo nulla, ma devi sapere che io ci sono, sono qui con te”. Quella frase mi ha scaldato il cuore”.

Il legame tra loro, non si è mai affievolito. L’amicizia tra Gabriella Labate e Barbara D’Urso è considerata nel mondo dello spettacolo una delle più durature in assoluto. Spesso la conduttrice di Pomeriggio 5 ama postare sui social tanti momenti anche della sua vita privata e capita di imbattersi in foto che le ritraggono insieme a condividere tanti momenti felici.

Gabriella Labate di recente è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha parlato per la prima volta della grave patologia che l’ha afflitta nei mesi scorsi e che ha scoperto per puro caso. “Avvertivo questa sorta di strappo dentro e sentivo che dovevo farmi vedere. In una giornata normalissima, una voce dentro mi ha detto di controllarmi. Allora sono andata a fare la spesa e dopo sono andata da una mia amica ecografista che mi ha trovato qualcosa che non andava. Mi hanno ricoverato d’urgenza per una trombosi nella vena cava. E lì in ospedale però hanno scoperto che avevo una massa sull’utero e sull’ovaio destro”.