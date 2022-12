Barbara D’Urso, annuncio a Pomeriggio Cinque inizialmente misterioso ma poi si è scoperta tutta la verità e il pubblico è esploso di gioia. La conduttrice televisiva ha condotto nella giornata di venerdì 16 dicembre non solo l’ultima puntata della settimana, ma anche dell’anno in corso. Infatti, adesso parte una lunga pausa natalizia che si interromperà il 9 gennaio 2023, quando Carmelita tornerà al timone della trasmissione di Canale 5. E alla fine dell’appuntamento ha inviato un messaggio molto intenso.

Mentre stava parlando coi suoi telespettatori, Barbara D’Urso ha fatto questo annuncio a Pomeriggio Cinque e ha avuto molte difficoltà a trattenere le emozioni. Nei suoi saluti conclusivi ha aggiunto infatti un dettaglio molto significativo e subito è partita la caccia alla verità. Il sito Biccy ha poi rivelato di aver ormai compreso a cosa si riferisse la presentatrice Mediaset. Nella sua vita privata si sarebbe concretizzato un momento straordinario ed ecco spiegate quindi le quasi lacrime in diretta.

Quando Barbara D’Urso si stava apprestando a salutare tutti, è giunto questo annuncio a Pomeriggio Cinque decisamente inaspettato. E lei stessa ha capito di essersi emozionata, visto che la sua voce è stata rotta dalla commozione. Analizzando quanto avesse detto la stessa conduttrice qualche mese fa, si è fatta chiarezza sull’origine di questo suo stato d’animo. In questi giorni ci sarebbe stato un evento bellissimo nella sua famiglia, che avrebbe riguardato proprio uno dei suoi due adorati figli.

Queste le parole di Barbara D’Urso in diretta: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro”. Ed è quasi scoppiata a piangere. C’è chi abbia ipotizzato che si fosse fidanzata, invece lei stessa ha precisato su Instagram: “E prima che parta un gossip… Non si tratta di un uomo, né di un fidanzato”. A quanto sembra sarebbe invece diventata nonna, un regalo che le ha fatto uno dei suoi due figli. Manca solo la conferma ufficiale, ma tutte le strade portano proprio verso questa direzione.

Finisce la 15° edizione di #Pomeriggio5, grazie per aver passato con noi questo fantastico 2022! 🙏



La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per l'amore che ci avete dimostrato e vi aspetta il 9 gennaio sempre in diretta, sempre #colcuore 💙 pic.twitter.com/hwRFIC7cbL