Pessime notizie per Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque. A rivelare tutto è stata proprio la conduttrice televisiva nel corso della scorsa puntata del programma, andato in onda lunedì 5 dicembre. Ha sfruttato una dichiarazione dell’ospite vip Enrica Bonaccorti per fare precisazioni importanti su uno dei temi maggiormente trattati nell’ultimo periodo dalla presentatrice Mediaset. Infatti, è arrivata una denuncia nei suoi confronti e quindi c’è la necessità di fare attenzione a determinati argomenti.

Lei comunque non è parsa minimamente preoccupata, ma per dovere di cronaca ha informato i telespettatori dell’accaduto. Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è sembrata più che altro seccata da una situazione che avrebbe sinceramente voluto evitare, ma i fatti stanno così e anche la donna è costretta a rispettare quanto successo per evitare ulteriori polemiche ed eventuali strascichi giudiziari. Le sue parole sono state molto chiare ed è stata molto attenta a non fare un nome in particolare.

Barbara D’Urso, annuncio a Pomeriggio Cinque: “Arrivata una denuncia”

Quindi, Barbara D’Urso è stata costretta a parlare anche di un episodio negativo a Pomeriggio Cinque che ha coinvolto in prima persona lei e la sua trasmissione. Queste le sue parole di esordio davanti alle telecamere, come riportato dal sito Biccy: “Enrica (in riferimento alla Bonaccorti n.d.r.) tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui, ma vi prego di non parlare e vi spiego perché. Addirittura chi non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta a dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno…”. E poi ha cercato in tutti i modi di parlare nel modo giusto.

Poi Barbara D’Urso ha ripreso la spiegazione: “La persona dalla quale è partita l’indagine e che ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa, che forse poteva essere finta. Non sto dicendo cosa e chi. Questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire che non fosse vero e che smentisco le accuse mosse, ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque. Perché non mi spaventa nulla, punto. Vi prego di non fare nomi e spiegare di cosa sto parlando”.

Questo intervento di Barbarella è stato fatto, mentre la Bonaccorti stava nominando la storia di Lando Buzzanca. E poi la padrona di casa ha concluso: “Denunciato, querelato, diffidato, in ogni caso non si parlerà più di questa persona perché non ci interessa. Interessa il vero amore che è quello dei figli e le altre cose non si sanno”. Quindi, capitolo chiuso.