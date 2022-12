Brutta notizia per Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque. Il pubblico, che la segue costantemente dal lunedì al venerdì su Canale 5, dovrà rinunciare alla sua trasmissione tra pochi giorni. La notizia, non ancora comunicata ufficialmente con tutti i dettagli del caso da Mediaset, è stata anticipata dal sito Blastingnews. Quest’ultimo ha anche rivelato che la stessa sorte toccherà a Uomini e Donne ed Amici 22 di Maria De Filippi. E la motivazione per questo stop è praticamente la stessa. Ed è stata una scelta necessaria.

Dunque, le ultime notizie su Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque sono spiacevoli per i telespettatori. Prima di raccontarvi tutto, in una delle ultime puntate di Barbarella lei ha fatto vedere senza paura le rughe in diretta televisiva. Dopo aver parlato di botox, Barbara D’Urso ha mostrato le rughe lasciando tutti di sasso. “Come potete vedere è molto sobria, tira indietro i capelli Guendalina. E comunque rompiamo gli schemi e diciamo che una può vestirsi anche come vuole”, ha poi aggiunto rivolgendosi a Guendalina Tavassi.

Barbara D’Urso, brutta notizia su Pomeriggio Cinque: “Stop temporaneo”

Una scelta ormai fatta sarà confermata nei prossimi giorni dalla stessa Barbara D’Urso, che non potrà condurre Pomeriggio Cinque per un certo periodo di tempo. E il pubblico dovrà accontentarsi di vedere qualcos’altro e non il volto familiare e quotidiano di Carmelita. Non è la prima volta che Mediaset opti per una decisione simile, ma ovviamente il pubblico ha sperato fino all’ultimo che si potesse decidere diversamente. Invece la conduttrice Mediaset non risponderà presente.

Secondo quanto riferito da Blastingnews, Barbara D’Urso non presenterà Pomeriggio Cinque a partire dalla metà del mese di dicembre, quindi tra non molti giorni. Questa variazione di programmazione è stata fatta per l’arrivo delle imminenti festività natalizie e anche per lei ci sarà l’opportunità di andare in ferie e riposarsi prima di riprendere a pieno regime nel 2023. Al posto di Barbarella Canale 5 darà spazio, nella fascia oraria in cui andava lei in onda, ad alcuni film dedicati proprio al Natale.

E situazione simile si prospetta anche per Uomini e Donne e Amici 22, che si fermeranno sempre per le feste di Natale. Poi il 2023 si riaprirà con Pomeriggio Cinque che sarà trasmesso ancora per molti mesi, così come per gli altri programmi di Maria. Con l’atteso serale di Amici previsto forse a marzo.