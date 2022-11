“Silenzio tutti, silenzio”. Putiferio a Pomeriggio 5, l’ospite fugge dalla diretta. D’Urso basita: cosa è successo

L’ospite di Barbara D’Urso va via in diretta. Puntata parecchio movimentata quella di oggi, venerdì 25 novembre, di Pomeriggio Cinque. Diversi come sempre gli argomenti e i casi trattati, anche un fatto di cronaca. In diretta, infatti, la conduttrice è venuta a sapere che si sarebbe collegato l’uomo che ha messo la mamma in un congelatore. Si tratta di Angelo Bellanova, 55 anni, che aveva dichiarato: “L’ho lavata, l’ho vestita, le ho messo il pigiama, un fazzoletto che amava tanto, l’ho messa nel lenzuolo e ho pensato ‘ora la metto qui, poi vediamo’”.

Ma è niente rispetto a quanto avvenuto quando durante il programma si è parlato di comunicazioni con persone defunte. In studio ci sono ovviamente diversi ospiti e l’argomento è molto dibattuto. C’è chi ci crede, chi no, poi in collegamento parla anche una medium, tale Elisa. Fin dalla sua presentazione Barbara D’Urso ha voluto mettere le mani avanti parlando di “sedicente medium”. Poi è successo il patatrac.

Leggi anche: “Non è una buona notizia”. Barbara D’Urso lo ha appena scoperto, un duro colpo





Si scatena il caos e Barbara D’Urso non riesce a riportare l’ordine

In studio c’è anche Emanuela Folliero, convinta che il papà le invii dei segnali. La medium dice di vedere suo padre e sua nonna e li descrive. Viene anche mandato un video al riguardo. Tra gli altri ospiti non tutti credono alle sue parole e glielo dicono apertamente. A quel punto la medium ribatte alle accuse infervorandosi e difendendo la sua reputazione. In breve si crea una gran confusione e Barbara D’Urso cerca di rimettere ordine: “Silenzio tutti, silenzio tutti, silenzio tutti”. Ma non riesce nell’intento.

La medium si innverosisce parecchio e non consente a nessuno di parlare. Poi ci si mette pure Poletti che esclama: “Lei è imbarazzante”. A quel punto il caos è irrecuperabile. La medium dice di essere già stata in trasmissione nel 2010: “Noi ci conosciamo dal 2010 quando ho parlato del caso di Sarah Scazzi, ho una carriera molto importante. Lei signora Barbara sa benissimo chi sono io”.

Tutti iniziano a parlare uno sull’altra: “Non deve puntare il dito con chi la ospita” viene fatto notare alla medium. Quest’ultima, però, non ne vuole sapere e continua a parlare a ruota libera. “Ho sentito una serie di banalità – sottolinea Poletti – poi non vorrei che lei mette la foto vicino alla tua e dice ‘sono la medium di Barbara D’Urso'”. Dopo l’ennesima accusa la medium non ne può più: ““Io vi saluto e vi fate la trasmissione da soli. Arrivederci” e se ne va.

A quel punto Barbara D’Urso reagisce: “Mi accusa che è venuta solo due o tre volte perché non ha l’ufficio stampa? Chiedo: ci sono uffici stampa che mi propongono medium? No. […] So pochissimo di questa signora, mi fido dei miei giornalisti. Mi dispiace signora Elisa di non ricordarmi di te e che sei andata via. Non ho assolutamente capito cosa ha detto, però”. E conclude: “Quando lasciano le mie trasmissioni lo trovo sgradevole”:

“Dovete denunciare ora”. Antonella Clerici, gesto da applausi e appello in diretta