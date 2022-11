“Non è una buona notizia”. Barbara D’Urso lo ha appena scoperto, un duro colpo

Notizia bruttissima per Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque. Le aspettative di inizio stagione erano tutt’altre, ma poi Mediaset e la conduttrice televisiva hanno dovuto fare i conti con la realità dei fatti. E tutti sono ritornati immediatamente sulla terra. Certo, le ultime comunicazioni giunte in queste ore sono ancora più devastanti dal punto di vista psicologico e siamo sicuri che la presentatrice sarà decisamente molto rattristata. Un incubo, che sembra davvero non finire mai e che sta preoccupando i vertici.

Barbara D’Urso sta conducendo Pomeriggio Cinque con grande impegno, ma alla fine i dati non sono rassicuranti. Intanto, nei giorni scorsi lei ha esclamato in diretta: “Allora Francesco Mango, devo dire una cosa importante. Da questo videomessaggio abbiamo tolto volutamente un passaggio molto pesante perché lei sostiene di aver visto delle cose”. La donna aveva dichiarato: “Ho ravvisato e visto di persona che alle volte hanno avuto uno scambio di aggressività reciproca”.

Barbara D’Urso, ascolti di Pomeriggio Cinque sempre più giù

Stando a quanto riferito nelle scorse ore, Barbara D’Urso ha ricevuto un altro risultato deludente con Pomeriggio Cinque nella giornata di giovedì 24 novembre. Purtroppo non sta proprio riuscendo ad ottenere gli obiettivi che si era prefissata e certamente l’evento più importante del momento, ovvero i Mondiali di calcio, le sta causando ulteriori difficoltà. Ad esempio la gara Portogallo-Ghana, in onda su Rai2, è stata vista da oltre 3 milioni di telespettatori. Un risultato decisamente strabiliante per il secondo canale della tv pubblica.

Parlando sempre dei campionati mondiali di calcio, in prima serata su Rai1 Brasile-Serbia ha conquistato 6 milioni e 602mila spettatori. Tornando invece a Barbara D’Urso e il suo programma Pomeriggio Cinque, si è fermata a 1 milione e 416mila per quanto riguarda l’anteprima, con share del 12,7%; poi la trasmissione vera e propria ha avuto 1 milione e 854mila. Bene comunque La vita in diretta, nonostante sia in versione short, che è stata vista da 2 milioni e 127mila persone con share fissato al 17,32%. Per Carmelita un momento nerissimo.

Non sappiamo che tipo di decisioni saranno assunte in futuro da Mediaset, ma questi risultati sono sicuramente molto insoddisfacenti. Quindi, in queste settimane e anche nei prossimi mesi Barbara D’Urso dovrà invertire necessariamente la tendenza per risalire la china e mettersi alle spalle questi ascolti televisivi.