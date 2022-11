“Una cosa pesantissima”. Barbara D’Urso, imbarazzo in diretta. Costretta a censurare tutto

Momento di tensione a Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso che ha dovuto operare una censura per evitare grossi problemi. Non se l’aspettava nessuno una decisione simile, in primis la conduttrice televisiva, ma è successo l’inevitabile per non incorrere in situazioni sgradevoli. Tutta colpa di un’ospite, che si è lasciata scappare qualcosa di rilevante e di pesante, come sostenuto dalla padrona di casa. Una vicenda che ha suscitato preoccupazione in Carmelita e grandi sorprese nei tanti telespettatori.

Durante la puntata del 21 novembre di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si è resa artefice di una censura con il supporto della sua regia. Invece alcuni giorni fa è stata insultata bonariamente dal suo amico Leopoldo Mastelloni: “Sei sempre stata una scema. Sei sempre stata una cretina su questi argomenti. Una scema. C’è voluto che avessi due figli per capire un po’ di cose. Devo dire la verità: Barbara era sinceramente scema. L’ho conosciuta che aveva 14 anni ed era così innocente che mi chiedevo a volte, dove potevo portarmela”.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso costretta alla censura

A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso si stava soffermando su una coppia conosciuta, quando la censura è arrivata improvvisamente a causa di dichiarazioni ritenute esagerate. In particolare, la vicenda stava riguardando Viola Valentino e Francesco Mango, che è il coniuge della donna. Ad un certo punto è stato mandato in onda un filmato, riguardante un’ex partner di Riccardo Fogli, che si sarebbe fatta sfuggire qualcosa di molto serio. Vediamo insieme cosa ha raccontato la presentatrice Mediaset.

La D’Urso ha esclamato: “Allora Francesco Mango, devo dire una cosa importante. Da questo videomessaggio abbiamo tolto volutamente un passaggio molto pesante perché lei sostiene di aver visto delle cose”. La donna aveva dichiarato: “Ho ravvisato e visto di persona che alle volte hanno avuto uno scambio di aggressività reciproca”. A quel punto Mango ha aggiunto: “Non l’ho neanche riconosciuta, cosa ha visto?”. E Barbarella non ha potuto commentare. Ma poi Simona Caldarone, che sarebbe amante dell’uomo, ha detto qualcosa di sconvolgente.

La Caldarone ha chiosato: “Ho sempre voluto proteggere l’immagine della coppia, adesso però che sta emergendo tutto posso dire che l’aggressività è reciproca. Ho visto atteggiamenti sbagliati di Viola nei confronti di Francesco”. Un pomeriggio sicuramente turbolento per Barbara D’Urso.