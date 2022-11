Incredibile episodio a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha subito un insulto da un ospite, anche se successivamente si è scoperto tutto e si è compreso il motivo di questa espressione. Nella puntata dell’11 novembre, l’ultima della settimana in corso, Carmelita ha ospitato come suo solito diversi personaggi famosi e si stava soffermando su argomenti decisamente più tranquilli, relativi al bacio e all’affetto, e lei si è esposta a tal riguardo. Ma poi è arrivata un’esclamazione, che ha lasciato di sorpresa il pubblico da casa.

Ma se a Pomeriggio Cinque nei confronti di Barbara D’Urso è arrivato questo insulto dell’ospite vip, non è andata meglio sui social network negli ultimi giorni. Ha pubblicato una carrellata di istantanee sexy che la immortalavano con un vestito di colore bianco, che lasciava scoperte le sue cosce. E gli utenti l’hanno criticata aspramente: “Poverina, non sa più cosa fare”, “Tutto questo ostentare ti sta portando solo giù con gli ascolti”, “Ma come ti conci?”.

Leggi anche: “Cose a luci rosse”. Scandalo nel dietro le quinte di Pomeriggio 5. Diretta interrotta e D’Urso sotto choc





Pomeriggio Cinque, per Barbara D’Urso insulto da un’ospite vip

Innanzitutto a Pomeriggio Cinque, prima che Barbara D’Urso subisse l’insulto dall’ospite, lei aveva detto come riportato dal sito Lanostratv: “Io quando ero piccolina pensavo che i baci alla francese… Mi è venuto in mente questo ricordo di quando ero piccola, ora ci ho pensato. Lo voglio dire, da piccola pensavo che i baci alla francese fossero quelli con cui si usava il naso”. Ovviamente tutti hanno iniziato a ridere, ma poco dopo è arrivata la frase clamorosa del vip, che però non ha voluto minimamente offendere la presentatrice.

In collegamento c’era l’attore Leopoldo Mastelloni, che ha affermato: “Sei sempre stata una scema. Sei sempre stata una cretina su questi argomenti. Una scema”. E lei gli ha dato ragione: “In effetti tu, Leopoldo, mi conosci da quando ho 15 anni”. Mastelloni ha proseguito, aggiungendo: “C’è voluto che avessi due figli per capire un po’ di cose. Devo dire la verità: Barbara era sinceramente scema. L’ho conosciuta che aveva 14 anni ed era così innocente che mi chiedevo a volte, dove potevo portarmela”. E ha aggiunto un altro dettaglio.

Infine, l’attore ha esclamato ancora: “Purtroppo però lei diceva sempre ‘non è vero non è vero’. Scema”. Quindi, ha raccontato questi aneddoti dal passato della conduttrice televisiva. Non sono stati insulti fatti con cattiveria, ma in modo davvero bonario perché la donna pare che fosse veramente ingenua in passato.