“Cose a luci rosse”. Scandalo nel dietro le quinte di Pomeriggio 5. Diretta interrotta e D’Urso sotto choc

Barbara D’Urso e lo scandalo “a luci rosse” dietro le quinte. Anche oggi, venerdì 11 novembre, è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio Cinque con la conduttrice che ha parlato di diversi argomenti di attualità. Dopo la rivoluzione a Mediaset che ha ridotto ad uno soltanto i programmi diretti da Carmelita sempre più spesso si parla di attualità. Anche se ovviamente non mancano i temi più leggeri, legati alla cronaca rosa.

Ampio spazio come sempre al Grande Fratello Vip che dopo l’infornata di nuovi concorrenti sta vivendo un momento di dinamiche particolari tra vecchi e nuovi vip. Tra gli ultimi arrivati c’è Luca Onestini che proprio recentemente ha parlato della fine della storia con Ivana Mrazova: “Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. Poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato”.

Barbara D’Urso interrompe la diretta, cosa è successo dietro le quinte

Barbara D’Urso ha portato a Pomeriggio Cinque proprio il fratello di Luca, Gianmarco Onestini. E durante un intermezzo pubblicitario è successo l’impensabile dietro le quinte con protagonista proprio quest’ultimo. Nello studio in quel momento oltre a Gianmarco c’erano anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi e l’opinionista Arianna David.

Quando si è tornati in diretta dopo la pubblicità Barbara D’Urso ha rivelato: “Durante il servizio su Checco Zalone sono entrati i miei ospiti in studio… Io e Gianmarco abbiamo fatto una storia sul mio Instagram. E Arianna David mi fa: ‘No, Barbara non hai capito. Non puoi capire cos’è successo dietro le quinte. Non posso dirtelo. ’Cos’è successo?“.

Sembra che Gianmarco Onestini abbia affrontati argomenti piccanti con gli altri ospiti in studio. Roberto Alessi, pur rimanendo sul vago, ha spiegato: “È tutto irripetibile. Ti dico solo che io domani è meglio che mi vada a confessare molto presto. Ho sentito cose che voi umani – le parole del direttore di Novella 2000 – Diciamo che Onestini ‘deve essere cresciuto’. Sul settore ha studiato poco”. Ma di cosa mai avranno parlato?

