“Lo ha fatto in diretta”. Barbara D’Urso, gesto clamoroso contro Romina Power. Tutti increduli

Colpo di scena di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Nel corso dell’ultima puntata della settimana, trasmessa venerdì 4 novembre su Canale 5, la conduttrice televisiva ha toccato uno dei temi di gossip del momento. Parlando dei vari personaggi famosi coinvolti in una sorta di telenovela, che non sembra destinata a finire così tanto presto, Carmelita ha compiuto un gesto, non sappiamo se involontario o proprio deliberato, che ha acceso discussioni. E non mancheranno indubbiamente polemiche anche nelle prossime ore.

Giorni fa invece Barbara D’Urso, sempre a Pomeriggio Cinque, ha interrotto l’argomento sull’incendio di Catanzaro, esclamando: “Però questa è un’altra cosa. Va beh, scusami Saverio, scusami Saverio. Scusa ancora, ma io non so davvero ciò di cui stai parlando. Non so di cosa parli e neppure mi interessa. Sono qui semplicemente per farvi fare un appello, di cosa avete bisogno? E non parlate tutti insieme, scusatemi, se fate così a casa non capiscono. Devo far capire in due parole quello di cui avete bisogno”. Ma veniamo al presente.

Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque non saluta Romina Power

In questo periodo c’è molta turbolenza a Cellino San Marco, con lo scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power con la prima che ha paventato la possibilità di adire le vie legali. Albano Carrisi, stando al settimanale Nuovo, starebbe completamente dalla parte della showgirl e nelle scorse ore Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha toccato questo delicato tema. Barbarella ha esordito, esclamando: “Guardate il settimanale Nuovo cosa dice. La guerra di Cellino San Marco finisce in tribunale, la Lecciso vuole chiedere i danni a Romina. Addirittura? Nientepopodimenoche”.

Infine, Barbara D’Urso ha fatto qualcosa che ha lasciato il pubblico sorpreso, infatti ha ignorato completamente Romina Power: “Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso e alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene”. Il sito Lanostratv ha ricordato che tra Barbara e la cantante americana non ci sono mai stati buoni rapporti e quindi Carmelita potrebbe averla ignorata di proposito. E in un certo senso si sarebbe così schierata dalla parte di Loredana e di Albano Carrisi.

Questa era stata la rivelazione di Nuovo: “Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”.