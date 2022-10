“Non me ne frega niente”. Barbara D’Urso, caos in diretta con l’ospite: gelo in studio

Caos a Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso furiosa nella puntata del 24 ottobre. La settimana è ricominciata e la padrona di casa ha toccato un argomento molto delicato e drammatico, che ha sconvolto l’Italia intera nei giorni scorsi. Ma nessuno si sarebbe aspettato una reazione simile da parte della conduttrice televisiva, che è apparsa molto infastidita per alcune parole tutt’altro che interessanti di un ospite. Mai come stavolta ha perso letteralmente la pazienza in piena diretta tv.

Qualche giorno fa, durante Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si è presentata con un nuovo look. Barbara D’Urso ha indossato un completo gessato, camicia bianca e cravatta. Prima della diretta Barbara D’Urso ha mostrato il suo nuovo look pubblicando un video con la sua stilista, Francesca Schiavon, mentre mette a posto gli ultimi tocchi del look. Tra le altre cose, aveva anche lanciato hashtag #tendenzacravatta. Una veste inedita per la conduttrice di Mediaset, che purtroppo non sta registrando grandi numeri.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso contro un ospite

Durante l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ascoltato una disperata richiesta di aiuto da parte di alcune persone, dopo una tragedia verificatasi giorni fa: “Abbiamo bisogno di aiuto, hanno perso tutto, tre bimbi sono morti e vogliamo giustizia”. Ma successivamente Carmelita si è spazientita perché una delle persone in collegamento ha iniziato a discutere di un’altra faccenda, inerente il figlio, che comunque non aveva un filo logico con l’incendio di Catanzaro, costato la vita a tre persone.

La presentatrice Mediaset ha interrotto l’argomento, esclamando: “Però questa è un’altra cosa. Va beh, scusami Saverio, scusami Saverio. Scusa ancora, ma io non so davvero ciò di cui stai parlando. Non so di cosa parli e neppure mi interessa. Sono qui semplicemente per farvi fare un appello, di cosa avete bisogno? E non parlate tutti insieme, scusatemi, se fate così a casa non capiscono. Devo far capire in due parole quello di cui avete bisogno”. Poi l’appello per supportare questa famiglia in grosse difficoltà.

Questa la notizia di cui si è parlato a Pomeriggio Cinque: tre fratellini sono morti in un devastante incendio divampato questa notte in una abitazione a Catanzaro. I bambini avevano 12, 14 e 22 anni. Tratti in salvo dai vigili del fuoco intervenuti a seguito della chiamata d’emergenza invece i loro genitori e altri due fratelli. Quattro persone sono state salvate.