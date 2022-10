Il nuovo look di Barbara D’Urso. La conduttrice ha abituato i telespettatori a un look audace e anche molto giovanile, ma con quel fisico a lei è concesso tutto. In questi anni Carmelita ha infatti sfoggiato abiti super colorati, glitter, tacchi a spillo, scarpe gioiello, orecchini lampadario e bustier.

Ma è una “nuova” Barbara D’Urso quella che ha condotto la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 20 ottobre. Da poco la conduttrice ha inaugurato la stagione televisiva con la trasmissione che da anni e anni fa compagnia il pomeriggio al pubblico di Canale 5. Carmelita ha deciso di dare una svolta radicale al suo look, dunque ha optato per un cambio netto al guardaroba. Già dallo scorso anno Pomeriggio 5 è tornato in tv con tante novità, praticamente un programma rivoluzionato, con più news e meno gossip.

Il nuovo look di Barbara D’Urso: completo gessato e cravatta

Una rivoluzione passata anche dallo stile della padrona di casa, che nella puntata andata in onda giovedì 20 ottobre si è presentata con un nuovo look. Barbara D’Urso ha indossato un completo gessato, camicia bianca e cravatta. Prima della diretta Barbara D’Urso ha mostrato il suo nuovo look pubblicando un video con la sua stilista, Francesca Schiavon, mentre mette a posto gli ultimi tocchi del look. Tra le altre cose, aveva anche lanciato hashtag #tendenzacravatta.

Una veste inedita per la conduttrice di Mediaset, che purtroppo non sta registrando grandi numero con il suo Pomeriggio 5. Ascolti preoccupanti per Barbara D’Urso, che pochi giorni fa ha ottenuto una media di appena 1,1 milioni di spettatori nell’anteprima e di 1,4 milioni nel programma vero e proprio che non è andato oltre la soglia del 16%. Mentre su Rai 1 ascolti bomba per La vita in diretta, che nello stesso giorno è arrivata a toccare la soglia di 1,9 milioni di spettatori pari al 21,50%.

Dovrei dirvelo ogni giorno… Ma grazie per tutto! ❤️ Che dite, vi è piaciuto il look di ieri? #tendenzacravatta

Vi salutiamo ricordandovi l'appuntamento di questa sera con il #GFVIP. Grazie per aver seguito #Pomeriggio5!



Dal lunedì al venerdì alle 17.25 su #Canale5

Ma se gli ascolti non vanno bene, il nuovo look di Barbara D’Urso ha messo tutti d’accordo. Una scelta non solo di immagine, ma anche di rispetto perché le telecamere di Pomeriggio 5 hanno seguito i funerali di Franco Gatti, lo storico cantante de “I ricchi e poveri”, scomparso di recente.