“È una cosa inevitabile”. Barbara D’Urso, ci siamo: Mediaset ha ormai deciso tutto

Barbara D’Urso, Mediaset starebbe per prendere una decisione importante e che rivoluzionerebbe il suo palinsesto. A parlare è qualcuno che conosce benissimo le dinamiche dell’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi, visto che ci lavora ed è uno dei volti principali. Le sue parole sono state molto nette, infatti è più che sicuro che stia per accadere ciò che molti telespettatori attendono ormai da mesi. Non se n’era parlato nell’ultimo periodo, ma adesso le cose starebbero cambiando e decisamente in meglio.

In attesa di dirvi cosa starebbe per accadere a Barbara D’Urso, con Mediaset protagonista di una scelta ben definita, nelle ultime ore la conduttrice televisiva è stata attaccata duramente nella casa del GF Vip 7 e in particolare dalla concorrente Elenoire Ferruzzi: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un ce**o mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier”.

Barbara D’Urso, Mediaset potrebbe affidarle un programma in prima serata

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del Biscione, ma Barbara D’Urso va verso una nuova promozione da parte di Mediaset. Allo stato attuale è al timone unicamente della trasmissione Pomeriggio Cinque, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nella scorsa stagione tv ha deluso invece le aspettative con La Pupa e il Secchione, trasmesso su Italia 1. Secondo il sito Gossip e Tv, non ci sarebbero molte prospettive per questo programma, che potrebbe proprio non essere proposto al pubblico.

A scrivere la bella notizia su Barbara D’Urso è stato il collega Maurizio Costanzo, che sul settimanale Nuovo ha annunciato la possibilità che possa tornare in prime time: “Prima o poi Barbara D’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione, il ritorno del suo Live – Non è la D’Urso credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”. Non è sceso nei dettagli, ma a quanto pare i vertici di Mediaset starebbero pensando seriamente a regalare un’altra possibilità.

Barbara D’Urso ha condotto Live – Non è la D’Urso dal 2019 al 2021, mentre Domenica Live dal 2012 fino al 2021. Poi la decisione di estrometterla da questi programmi e lasciarle unicamente Pomeriggio Cinque. Successivamente le hanno offerto La Pupa e il Secchione, ma ora non ha altro in prima serata e quindi per Costanzo qualcosa arriverà presto.