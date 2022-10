Barbara D’Urso, l’attacco dei due vip è decisamente frontale e destinato a creare polemiche. Potrebbero infatti aver fatto scoppiare un bel caso, visto che lavorano per la stessa emittente televisiva. Ma hanno preferito essere onesti con se stessi e col pubblico e quindi hanno criticato pesantemente la conduttrice televisiva. Lei al momento non ha rilasciato dichiarazioni per rispondere a questi attacchi verbali, ma non è da escludere che possa esserci una sua reazione già nelle prossime ore.

Dunque, Barbara D’Urso ha subito un attacco durissimo da parte dei vip mentre solo alcuni giorni fa era stata la presentatrice ad avere un litigio con un personaggio famoso, ovvero Guenda Goria. Quest’ultima ha infatti dichiarato che spesso i bulli hanno sofferto molto in passato e quindi invece di essere maggiormente sensibili sono diventati a loro volta carnefici. Ma Barbarella: “Guenda, scusami se intervengo. Purtroppo il fatto di dire che uno ha sofferto allora è giustificabile anche no. Nessuno che è stato bullizzato allora può bullizzare a sua volta”.

Barbara D’Urso, attacco dai vip Pio e Amedeo: “Patetica e antipatica”

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, c’è stato nei confronti di Barbara D’Urso un attacco senza pietà di due vip, che non hanno fatto troppi giri di parole per criticarla aspramente: “Che voto diamo al suo senso dell’umorismo? Poco, zero direi. Lei non ne ha, ci sta sulle pa*** e tantissimo. Non dobbiamo mentire ed essere finti. Se dovessimo descriverla con una parola io direi patetica. Dai, si è capito che stiamo parlando di Barbara D’Urso”. Successivamente uno dei due ha provato ad andarci giù meno pesante, ma con ironia.

A puntare il dito contro Barbara D’Urso sono stati Pio e Amedeo, in particolare quest’ultimo. Infatti, Pio in seguito ha provato a rendere meno dura l’intervista: “No, a me non sta antipatica. Patetica? No, secondo me invece, vabbé ciao Barbara, con il cuore”. E lei non è stata l’unica a finire nel mirino, visto che i due protagonisti di Emigratis si sono scagliati pure contro Fedez. Hanno sempre voluto dire apertamente ciò che pensano e anche stavolta si sono distinti sicuramente per la loro totale sincerità.

Infine, Pio e Amedeo hanno giudicato così il rapper milanese: “Abbiamo fatto una roba insieme, siamo stati sottopagati. Lui come difetto è che è paranoico. Se gli diremmo in faccia che ci stesse sulle scatole? Noi glielo diciamo in faccia, se dovessimo descriverlo con una parola diremmo problematico”. Per Carmelita e il marito di Chiara Ferragni attacchi quasi senza precedenti.