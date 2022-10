Barbara D’Urso cancellata da Mediaset per colpa di Pamela Prati. La notizia sulla storica conduttrice del Biscione è stata data dal Signor Distruggere, alias Vincenzo Maisto, blogger, scrittore e influencer seguitissimo sui social network con oltre un milione e mezzo di followers distribuiti sue tre social: Facebook, Instagram e Twitter.

Famoso soprattutto per i suoi post sulle ”mamme pancine”, il blogger scritto un post nel quale ha spiegato qualcosa di molto strano notato sul sito di Mediaset. Un particolare non di poco conto, soprattutto alla luce della partecipazione di Pamela Prati alla settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Barbara D’Urso cancellata: sparite le puntate del Live su Pamela Prati

Barbara D’Urso è stata cancellata da Mediaset e la colpa sarebbe proprio di Pamela Prati, concorrente del GF Vip 7 che in passato ha partecipato (per poi venire squalificata) anche alla prima edizione del reality in onda su Canale 5. Il Signor Distruggere ha spiegato di aver notato che sul sito Mediaset sono sparite due puntate del Live Non è la D’Urso, la trasmissione che andava in onda la domenica in prima serata e che nel 2019 si è occupata del caso Mark Caltagirone.

“Ma cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GF Vip? Non lo sappiamo, però dal sito Mediaset sono scomparse le puntate (la 8 e la 9) di Live Non è la D’Urso dove appunto la Prati veniva intervistata in merito al caso Mark Caltagirone. Coincidenze?”, ha scritto il Signor distruggere sui social. Insomma, le due puntata del Live di Barbara D’Urso sono state cancellate e ovviamente il motivo è la partecipazione di Pamela Prati al GF Vp 7.

Le due puntata del Live di Barbara D’Urso sono state cancellate dal sito Mediaset dopo l’accordo raggiunto per entrare nel cast del GF Vip 7. Dopo le due ospitate nella trasmissione della conduttrice napoletana, Pamela Prati aveva presentato diverse querele. “Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso”, aveva raccontato la showgirl durante la sua intervista a Belve. Prima del suo ingresso al GF Vip 7 le querele sono state ritirate e, evidentemente come da accordi, le puntate incriminate del Live cancellate dalla piattaforma Mediaset.