“Indecente”. Barbara D’Urso distrutta: bastano poche foto a scatenare il finimondo

Nuova bufera su Barbara D’Urso. Critiche sferzanti dopo le sue foto, postate su Instagram, sono arrivate in queste ore e lei ci sarà sicuramente rimasta molto male. Ormai non reagisce pubblicamente agli insulti degli odiatori della rete, ma sta di fatto che non sarà stata per niente felice di dover leggere simili frasi sotto il suo post. Ha dunque pubblicato diverse immagini di sé in pose decisamente sexy, ma il risultato finale non è stato soddisfacente. Chissà se continuerà ugualmente a dare il meglio di sé o se reagirà diversamente.

Barbara D’Urso non è stata protagonista solo di critiche per le sue foto in quest’ultimo periodo. Alcuni giorni fa, durante Pomeriggio Cinque, hanno fatto discutere alcune sue parole sulla vicenda riguardante Albano Carrisi e la sua famiglia: “Guardate il settimanale Nuovo cosa dice. La guerra di Cellino San Marco finisce in tribunale, la Lecciso vuole chiedere i danni a Romina. Addirittura? Nientepopodimenoche. Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso e alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene”. E ha ignorato la Power.

Barbara D’Urso, critiche per le foto sexy: “Sei ridicola”

Barbara D’Urso ha raggiunto ormai i 65 anni, ma lei si considera ancora una ragazzina. Immediate però sono arrivate le critiche per le nuove foto, considerata inadatte da moltissimi utenti. Ha pubblicato una carrellata di istantanee che la immortalano con un vestito di colore bianco, che lascia scoperte le sue cosce. Una volta osservate bene le immagini, il popolo del web ha inondato il suo profilo Instagram e gli attacchi sono arrivati uno dopo l’altro. Vediamo quali sono state le parole più dure riservate alla conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Ecco alcuni dei messaggi che hanno preso di mira Barbara D’Urso: “Poverina, non sa più cosa fare”, “Tutto questo ostentare ti sta portando solo giù con gli ascolti”, “Ma come ti conci?”, “Che tristezza, sai solo ostentare”. Ma il sito Leggo non si è fermato qui e ne ha riproposti tanti altri, con utenti inviperiti: “Non c’è limite all’indecenza”, “Non accetti il declino, eppure è palese. Ridicola”, “Non fai altro che metterti in mostra come una ragazzina”. Poi l’assalto sul web è proseguito, anche dopo un annuncio inedito della presentatrice.

La D’Urso ha quindi anche annunciato: “L’amicizia con la A maiuscola: quella che dura nel tempo, cambia, cresce e ti accompagna in ogni tappa della vita. Questo è “Amiche Mie”, il mio primo podcast, dove racconto per al femminile, insieme alle mie amiche di una vita, cosa vuol dire esserci sempre l’una per l’altra. Disponibile dal 15 novembre su @onepodcast_ e tutte le principali piattaforme streaming”.