Puntata al cardiopalma e tesissima di Affari Tuoi, il programma condotto magistralmente da Amadeus. Una tensione che non si vedeva da tempo, o che forse non si era vista mai prima ad ora. Ma cosa è successo precisamente. Tanto per cominciare a battersi per il pacco vincente c’era la concorrente della Basilicata: Chiara. La donna alla fine del suo percorso del programma, è rimasta con cinque pacchi.

E il bello è che la fortuna era tutta dalla sua parte: con un pacco azzurro e quattro rossi, tra cui quello più ricco di tutti, quello da 300.000€. Per una questione di mera probabilità quindi, Chiara aveva una gustosa vittoria in mano. A questo punto il dottore, tramite il cellulare di Amadeus ha offerto ben 42mila euro, una cifra molto invitante. A questo punto il colpo di scena che nessuno, ma davvero nessuno si aspettava.





Chiara ha accettato l’offerta spiegando: “Ho fatto tanto per essere qui, per me che lavoro da quando avevo solo 12 anni, 42.000€ sono tanti”. Il pubblico dopo un attimo di intontimento ed incredulità, vista l’alta probabilità di vincere, ha iniziato a supportare la scelta della donna.

Chiara aveva ragione e anche Amadeus ha deciso di dirgli qualcosa di davvero dolce: “Hai iniziato a lavorare quando eri una bambina quindi”. Chiara allora ha risposto: “Si, lavoro da quando è morto mio padre…”. E ancora Amadeus: “Non ti devi giustificare, anche se avessi accettato 5.000€, se fossi stata felice sarebbe andata bene così”.

Alla fine Chiara avrebbe scelto il pacco da 10€ e sarebbe tornata in Basilica con niente. Una tensione palpabile anche se la donna aveva già deciso visto che che piano piano Chiara ha scartato tutti i pacchi fortunati. Poco dopo ecco che apre il pacco da 20.000€, poi quello da 50.000€.

