Attimi di incredulità ad Affari Tuoi, il programma in onda su Rai 1 condotto magistralmente da Amadeus. Ospiti e concorrenti di questa sera, Elisa e la mamma Linda. Ed è proprio parlando con loro due che è successo qualcosa di mai capitato prima. Momento di grande imbarazzo per il padrone di casa che non è riuscito bene a reagire alla parole choc della concorrente. Affari tuoi si conferma uno dei programmi migliori della fascia pre-serale della televisione italiana.

Gli esordi del programma sono addirittura del 2003. Com’è noto è un programma creato dalla Endemol e in Italia è stato trasmesso per la prima volta su Rai 1 proprio in quegli anni. Il gioco sempre lo stesso: ogni scatola contiene una somma di denaro variabile, e i concorrenti devono fare scelte strategiche e cercare di vincere il premio più sostanzioso di tutti. Ma a far da padrona, come ogni volta, è la fortuna (o la sfortuna).





Attimi di incredulità ad Affari Tuoi

A prendere le redini del programma Amadeus, ma solo nel 2008. Un’intesa vincente, citando un famoso gioco della stessa rete. Ma veniamo a noi, durante la serata Amadeus ha subito fatto notare alle concorrenti che le ultime serate non sono andate bene per i concorrenti: “Il destino è stato benevolo nelle ultime puntate con i concorrenti”. Le due donne si sono presentate col pacco numero 13, non proprio un grande auguri in alcuni paesi.

A questo punto, dopo la ventata d’ansia di Amadeus, mamma e figlia decidono di parlare. E proprio la più anziana ha confessato qualcosa che ha lasciato Amadeus davvero senza parole. La donna ha quindi detto: “Prima di venire qui ho fatto il giro dei cimiteri, ne ho girati almeno tre”. La signora ha detto quindi nella televisione pubblica e praticamente in prima serata, di essere andata a salutare i propri cari nei vari cimiteri.

E alla fine le speranze della signora danno i suoi frutti visto che riescono a portarsi a casa una bella cifretta. Dopo una serata con grandi colpi di scena infatti, le due concorrenti si portano via ben 30mila euro. Grande felicità per le due donne proveniente dal Veneto. Saranno stati gli avi di famiglia a portare loro fortuna? Si fa per scherzare.

