Amadeus e la battuta infelice a microfoni accesi. Nel corso delle trasmissioni televisive può davvero succedere di tutto. E anche davanti alle telecamere di Affari Tuoi sarebbe successo: il conduttore senza pensarci si sarebbe lasciato andare a una battuta che non sarebbe stata presa in chiave ironica. Insomma, lo scivolone ormai era compiuto e rimediare è risultato veramente difficile. Ma procediamo con ordine e raccontiamo per bene come sono andate le cose.

La battuta di Amadeus davanti alle telecamere di Affari Tuoi. Tutto pronto per portare a casa un altro successo, peccato solo che non sempre si riesce a conquistare in positivo la scena. Lo scivolone di Amadeus non è passato per nulla inosservato. Nel corso della puntata di sabato 30 settembre la concorrente siciliana affiancata in studio dal marito non avrebbe ricevuto per nulla il bacio della dea della fortuna.

Leggi anche: “Purtroppo è successo”. Amadeus informato: la notizia già arrivata in Rai





La battuta di Amadeus davanti alle telecamere di Affari Tuoi: lo hanno sentito tutti

Insomma, dopo i primi tiri i pacchi rossi sono andati incontro all’eliminazione e sul volto della concorrente è sorta un’espressione alquanto demoralizzata impossibile da non notare. Ma fortuna ha voluto che la situazione rientrasse: senza cantare vittoria però! Infatti davanti a un tiro corretto, la concorrente è rimasta con 5€ e 10.000€ per poi precipitare quando il dottore ha rifiutato di farle un’offerta, proponendo invece il cambio.

Arrivati a questo punto, dunque, tra la concorrente e il conduttore è stato messo a puntino un siparietto niente male che però è costato ad Amadeus una battuta che ha corso il serio rischio di essere interpretata diversamente: “Mi sa che vado a casa con soli 5€ e offro un caffè al dottore”, ha detto la signora, poi seguita dalle parole di Ama: “Si, ma ti dico io cosa mettere dentro al caffè…”. Il pubblico è scoppiato in una lunga risata.

La coppia di concorrenti, dopo tanta indecisione, ha poi optato per accettare il cambio del pacco 15, sostituito con il pacco 19. Amadeus si è visto offerta su un piatto dorato un’altra battuta: “Questa coppia fino a poco fa si amava. Rimanete su Rai1, dopo la pubblicità scoprirete se il loro matrimonio è salvo”. E anche a questo punto, la battuta del conduttore ha generato risate a crepapelle.

Ma com’è andata a finire la storia? Ebbene, ha aperto il pacco con dentro solo il premio di 5€. Ama ha di nuovo provato a smorzare la tensione: “Per una volta che aveva ragione, Siria non gli ha dato retta!”. La delusione è stata tanta, ma non si può di certo dire che nel corso della gara non siano mancate le risate. L’importante è prendere ogni gioco con la giusta dose di sportività.