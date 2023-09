Affari tuoi, panico in studio. Amadeus costretto ad intervenire. Si sono stati dei momenti di tensione durante l’ultima puntata del programma di Rai 1 condotto dal presentatore di Sanremo. È successo tutto mercoledì 27 settembre ed è successo qualcosa di mai capitato prima. Affari tuoi poi, sta andando sempre meglio: la grande esperienza di Amadeus ha contribuito a mantenere il programma fresco e attuale, attirando un pubblico sempre più ampio. Ma non è solo il carisma di Amadeus a fare la differenza.

La produzione di Affari Tuoi ha continuato a innovare nel corso degli anni, introducendo nuove varianti del gioco e nuove dinamiche per mantenere il pubblico interessato. Inoltre, il programma ha mantenuto la sua essenza fondamentale, offrendo ai concorrenti la possibilità di vincere somme di denaro significative. Poi ogni tanto capita qualcosa che fa impazzire il pubblico, sia per quello che capita, sia per come reagisce il padrone di casa.





Affari tuoi, panico in studio. Amadeus costretto ad intervenire

Ad esempio, durante l’ultima puntata, il programma è stato interrotto della regia. A due tratto entra l’assistente di studio per interrompere la registrazione. Com’è noto infatti, le puntate del programma sono registrate. Ad un tratto questa persona indica una persona tra il pubblico in studio e dice qualcosa che resterà negli annali della tv.

“C’ha la panza de’fori!”, dice l’assistente di studio indicando un signore con la camicia sbottonata. Amadeus resta di sasso e iniziano tutti a ridere. “Si vede la pancia de fori”, dice allora il conduttore all’uomo seduto in platea. Enrico, allora, con un gran senso dell’umorismo è stato al gioco e ha detto di volersi cambiare di posto.

“Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così”, dice Amadeus. E ancora: ”Se dovesse cedere di nuovo il bottone della camicia, l’unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fianco. Se le parte un bottone, parte un proiettile. Non taglio niente! Voi vedrete tutto questo”. A questo punto Amadeus fa scambiare Enrico di posto con una ragazza seduta al suo fianco. Problema risolto.

