In attesa di capire quale sarà il suo futuro Belen Rodriguez deve fare i conti con il suo passato. Nelle ore scorse Stefano De Martino è stato ospite di Belve, il programma in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Le parole del ballerino non devono essere piaciute Belen che pare molto felice con il suo nuovo compagno Elio. Dopo un’estate di silenzi infatti la showgirl è uscita allo scoperto su Instagram mostrando tutti i segni di una ritrovata felicità.

Felicità che potrebbe essere rovinata dai nuovi retroscena che stanno circolando in queste ore sulle ragioni del suo addio a Le Iene. Un addio che sembrava programmato ma che, proprio come era successo per Teo Mammucari, nasconde qualcos’altro. A dare notizia indiretta è la nuova conduttrice del programma di Italia 1: Veronica Gentili.





Belen Rodriguez, nuovo retroscena sull’addio a Le Iene

L’ex conduttrice di Controcorrente ha raccontato di una sorpresa inziale quando è arrivata la televisione di Pier Silvio Berlusconi: “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì”.

Poi le parole su Davide Parenti, fumantino capo de Le Iene: “Non è uno che te le manda a dire: cose belle, brutte, cattive, carine, dolci, lui te le dice sempre. Ed è meglio così, perché almeno hai chiaro quello che vuole. Mi infervoro sulle mie idee, ma non mi offendo, non mi interessa difendere il mio status”. Poi ha raccontato un retroscena su Belen.

Racconta Veronica: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne”. Proprio quel ‘molto diverse’ dice forse molto di più: Belen è stata tagliata per lasciare che la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset arrivi a compimento.