Alessia Marcuzzi non vede l’ora che arrivi il prossimo mese. Il 31 ottobre tornerà infatti su Rai 2 con la seconda stagione del suo show Boomerissima che, lo scorso anno, aveva registrato il record di ascolti. La prima puntata del programma si avvicina e su Instagram, dove la conduttrice è sempre molto attiva, sta facendo vedere ai fan alcuni dettagli nuovi del suo format. Per esempio qualche video del nuovo studio: “Nuovo studio… che emozione”, ha scritto tra le Storie con tanto di emoticon con i cuoricini.

Ancora, ha pubblicato un’altra storia in cui viene inquadrata da uno schermo con un’espressione molto concentrata. “Anche un po’ di pauretta”, aggiunge con la faccina che fa la linguaccia. E anche un filmato in cui indossa una canotta crop nera e un paio di leggings viola mentre forse è intenta nelle prove di un balletto, dal momento che tagga l’amico e coreografo Luca Tommassini.

Alessia Marcuzzi, riscatta il gossip con Stefano De Martino

Ma Alessia Marcuzzi guarda anche gli altri programmi. Martedì sera, per esempio, era sintonizzata su Rai2 per non perdersi la prima puntata della nuova stagione di Belve. Lo ha fatto sapere sempre a mezzo social con un video ripreso dalla tv con Francesca Fagnani che dava il benvenuto in questa nuova edizione.

Fin qui nulla di strano. Ma la cosa particolare che non è sfuggita ai più è che proprio martedì sera tra gli intervistati c’era anche Stefano De Martino. Il conduttore è stato il primo a finire tra le ‘grinfie’ della Fagnani e dopo di lui è toccato ad Arisa e Fabrizio Corona. Era attesissima l’intervista dell’ex di Belen e il fatto che Alessia Marcuzzi l’abbia seguita ha discatenato il gossip.

Da anni ormai si vocifera di presunte storie tra i due. Addirittura una voce del 2020 aveva indicato come la causa principale della crisi di allora tra Belen e Stefano la relazione clandestina che sarebbe nata nei dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Rumor che è sempre stato smentito da entrambi ma evidentemente ancora circola.