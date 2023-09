Stefano de Martino ospite di Francesca Fagnani in una intervista senza freni a Belve. Non poteva mancare il capitolo riguardante la fine del suo rapporto con la moglie Belen Rodriguez, oggi fidanzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni. “Sono diventato noto, mio malgrado, anche per questioni sentimentali”, ha detto Stefano De Martino all’inizio dell’intervista con Francesca Fagnani.

“Se le donne sono il mio punto debole? Dire di sì significherebbe essere schiavo dei miei impulsi. Mi piacciono ma non ne faccio una malattia”, ha confidato il conduttore a Francesca Fagnani. L’ex alunno di Amici e conduttore di Rai Due è stato ospite nella prima puntata di Belve, su Rai Due, insieme a Fabrizio Corona e la cantante Arisa.

Stefano De Martino a Belve, cosa pubblica Belen Rodriguez

“La rottura. Quale delle tante? Non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo. Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere amanti o relazioni parallele”, ha detto ancora Stefano De Martino parlando della rottura da Belen Rodriguez.

“Deve essere una fatica immane. Etichettarsi traditore significa farlo sistematicamente. Mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Era l’indizio che le cose non andavano più”, ha spiegato il conduttore, smentendo però che la fine del matrimonio, almeno questa volta, sia arrivata per colpa di un tradimento. Mentre Stefano De Martino si trovava in televisione, Belen Rodriguez ha postato qualcosa che i fan hanno interpretato come un messaggio per l’ex marito.

Belen Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories la canzone Un día más di ChiChi Peralta e Jandy Feliz. Come detto, tanti follower hanno visto un riferimento a Stefano De Martino. Il testo dice: “Sono sveglio solo per te \ solo per te \ smettila ora, smettila ora \ sono stato sveglio tutta la notte ad aspettare che tu passassi \ perché non ci riesco \ non posso sopportare un altro giorno, non uno di più \ con questo calice che si aggrappa alla nostalgia \ e ora basta fingere che non mi interessi“.