Nella serata del 26 settembre Stefano De Martino sarà ospite di Belve da Francesca Fagnani. E ha parlato anche ovviamente del rapporto con Belen Rodriguez, dato che la conduttrice è nota per fare domande sempre dirette e pungenti. Da parte di lui sono arrivate dichiarazioni importanti e chiarificatrici, che potrebbero comunque aver messo un punto su una questione che è stata dibattuta per diversi mesi e che ha fatto parlare anche i fan.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono ormai lasciati, anche perché lei sembra aver iniziato anche una relazione con Elio Lorenzoni. Ma la Fagnani ha voluto saperne di più su ciò che è successo nel corso del loro matrimonio. Il conduttore ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua versione dei fatti, che si discosta parecchio dalle allusioni e dalle parole usate dalla showgirl argentina in tutto questo periodo.

Stefano De Martino, la verità sul rapporto con Belen Rodriguez

Stefano De Martino è stato interpellato da Francesca Fagnani su Belen Rodriguez e si è parlato del presunto tradimento fatto dal presentatore Rai. Ma lui ha anche risposto a quesiti sulla sua professione: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto. Festival di Sanremo? Molto presto, quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”.

Queste le parole sulla showgirl argentina da parte di Stefano: “II mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane”. Eppure spesso Belen ha fatto riferimento alle corna avute. Poi si è soffermato anche sulla sua vita da bambino nella città di Napoli.

Sull’infanzia De Martino ha esclamato: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”. Ovviamente le sue dichiarazioni integrali si potranno ascoltare solamente durante la messa in onda della puntata del 26 settembre.