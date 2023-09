Stefano De Martino sembra fare sul serio con la nuova compagna. Dopo Belen Rodriguez, che ha ritrovato il sorriso insieme all’imprenditore Elio Lorenzoni, il conduttore sembra non essere più single. Non ha mai confermato le voci sulla sua vita sentimentale, ma è stato paparazzato di nuovo con quella che viene ormai definita la sua fidanzata. Era stato il settimanale Chi, a inizio settembre, a pizzicare la coppia per la prima volta. I due, dopo una cena a lume di candela, si erano diretti insieme nell’appartamento di lui per poi lasciarlo il giorno seguente, sempre insieme.

Sono subito scattate le ‘ricerche’ ed è emerso che quella ragazza si chiama Martina Trivelli, ha 26 anni, è di Pescara ed è una sconosciuta nel mondo della tv e dello spettacolo. Abita però a Milano e lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist. Seppur non famosa, è molto seguita su Instagram: il profilo della presunta nuova fiamma di Stefano De Martino conta circa 16mila follower.

Leggi anche: “Chi è e che lavoro fa la nuova fidanzata”. Stefano De Martino, dopo Belen c’è Martina. E ora escono tutti gli altarini





Stefano De Martino e la nuova fiamma, spuntano altre foto

Ora una seconda paparazzata, questa volta da parte dei fotografi del settimanale Diva e Donna. Che hanno beccato Stefano De Martino e Martina Trivelli durante una passeggiata in scooter per le vie di Milano. “Stefano ha ritrovato il sorriso”, scrive il settimanale, dopo la separazione da Belen Rodriguez, attualmente impegnata con Elio Lorenzoni.

Ma non la pensano esattamente così gli utenti che si sono affrettati a commentare le due immagini esclusive pubblicate sul profilo social del magazine. Altro che sorriso, per molti c’è qualcosa che non va. E si vede: “Occhi spenti, faccia triste, non è Belen e lo sai”, si legge sotto al post.

E ancora, “Ma dove lo vedere sorridere?”. Non manca chi tira in ballo Santiago, mentre tanti fanno leva sulla differenza d’età tra i due. Sono 7 gli anni che dividono Stefano De Martino e Martina Trivelli ma soprattutto insieme più che fidanzati sembrano “padre e figlia” nella foto in cui lui le toglie il casco.