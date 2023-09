E se Belen Rodriguez sembra aver voltato definitivamente pagina con Elio Lorenzoni (è uscita anche la prima foto con il bacio), ora anche Stefano De Martino non è più single. Di voci si sono susseguite a centinaia, ma ora per la prima volta dopo la rottura con l’argentina, il conduttore napoletano è stato paparazzato in compagnia di una ragazza. La sua nuova ragazza, a quanto pare. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato l’ex ballerino di Amici in compagnia di una mora di nome Martina per le vie di Milano.

La rivista diretta da Alfonso Signorini parla di una cena romantica in un ristorante di Milano, quello vegano di Claudio Antonioli, e di una notte trascorsa insieme, nell’appartamento di lui. A documentare questa bomba di gossip, nemmeno a dirlo, anche le foto rubate. Quelle, già finite su tutti i siti e social, che li ritraggono mentre passeggiano prima di entrare nel portone del palazzo nel quale vive Stefano De Martino intorno a mezzanotte. Lei sarebbe uscita da quella casa la mattina seguente.

Stefano De Martino, chi è e che fa la nuova fidanzata

Ma chi è e che lavoro fa la (presunta) nuova fidanzata di Stefano De Martino? Come si legge sul sito Fanpage, il nome completo è Martina Trivelli. Classe 1997, ha 26 anni, è originaria di Pescara e lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist.

Anche se non appartiene al mondo dello spettacolo e finora era sconosciuta alle cronache rosa, Martina Trivelli ha un discreto seguito su Instagram: il suo profilo personale (si chiama smart15) conta oltre 11mila follower. A loro mostra foto di sé, della sua quotidianità e dei suoi viaggi.

Al momento non c’è alcuna conferma che sia la nuova compagna di Stefano De Martino. Ci sono solo le foto del nuovo numero di Chi a ‘provarlo’. Ma forse, vista la nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni documentata su Instagram anche lui potrebbe aver deciso di uscire allo scoperto.