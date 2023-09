“Ci siamo conosciuti mettendo la firma sul muro della Federazione Italiana Sport Equestri in Fieracavalli ed oggi rimettiamo la stessa firma nella consapevolezza che fra pochi giorni saremo marito e moglie. Ancora non ci credo”. Dopo tanto dolore arriva la gioia più grande, sabato 18 settembre sarà celebrato il matrimonio e sarà come chiudere in maniera definitiva un momento durissimo della sua vita: la pietra tombale su una vita che comincia di nuovo e torna, ancora di più, a sorridere.

Saranno tanti gli invitati, circa 500 fa sapere Chi, che presenzieranno alle nozze per le quali è stata scelta la location di Venaria Reale. Il comune si trova in provincia di Torino, in Piemonte e la sua Reggia è uno dei posti più romantici della città. Si tratta di una struttura con 80 mila metri quadri di edificio monumentale e 60 ettari di Giardini.





Gessica Notaro, il 18 settembre sposerà Filippo Bologni

A dirsi sì saranno Gessica Notaro e il campione di equitazione Filippo Bologni. L’annuncio delle nozze era arrivato nei mesi scorsi con un messaggio sui social. “Le ultime 24h sono state le più felici della mia vita. Filippo mi dice “corri che dobbiamo fare un’intervista durante la ricognizione prima che inizi il Gran Premio”.

“Io entro convinta di fare un’intervista come tante, fino al momento in cui guardo negli occhi lo speaker @carlo.rotunno e capisco dal suo sguardo che stava per succedere qualcosa diverso dal solito. Questa volta era Filippo a porre una domanda a me, la domanda più bella della nostra vita”. Gessica Notaro è diventata tristemente famosa per la terribile aggressione subita il Il 10 gennaio 2017 è stata aggredita sotto casa sua a Rimini dall’ex fidanzato Edson Tavares.

La coppia si era conosciuta sul luogo di lavoro ma l’uomo presto aveva iniziato a mostrare la sua indole violenta e Gessica lo aveva quindi lasciato e denunciato. L’aggressore è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione, ridotti a 15 anni in appello. A causa dell’aggressione, Gessica ha dovuto sostenere diversi interventi chirurgici e ha perso la vista da un occhio. Attivista e personaggio a tutto tondo. Nel 2017 ha pubblicato l’album Gracias a la vida. Nel 2018 Gessica è stata concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei. Ha partecipato fuori concorso ad una serata del Festival di Sanremo 2020 dove ha cantato in coppia con Antonio Maggio.