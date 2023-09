Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuori i nuovi motivi della rottura. I genitori del piccolo Santiago si ritrovano a vivere un momento di vita coniugale decisamente difficile: la rottura tra i due è sopraggiunta per la quarta volta. Strade diverse? Stando alle recenti vicende si. Al fianco della modella e conduttrice Elio Lorenzoni, imprenditore con cui Belen ha trascorso alcuni giorni di relax di vacanza lontano dal gossip e dalla luce dei riflettori, ma non dai social, dove l’argentina ha raccontato attraverso le immagini la sua fuga romantica.

I motivi della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il mondo del gossip non si quieta davanti all’ennesima rottura di coppia: le versioni continuano a essere le più disparate ma i motivi reali del loro allontanamento sembrano essere usciti allo scoperto solo nelle ultime ore. In ogni caso, tra le ipotesi maggiormente sostenute è scappato fuori il motivo del tradimento.

I motivi della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le diverse ipotesi sulla crisi

A mettere in circolo la pesante voce è stato l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ha dunque provato a dimostrare i presunti e continui tradimenti di De Martino. Dal canto suo la nuova relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe emersa in seguito alle papaparazzate diffuse sul settimanale Chi. Inoltre la rivista avrebbe posto l’accento su un altro aspetto legato alla questione.

“Stili di vita diversi”, si cita sul magazine e ancora: “Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva, non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia“. Ma la storia dunque perché ha raggiunto il capolinea? Come accennato, le ipotesi sono diverse.

Nelle ultime ore dunque a colpire l’attenzione è stata un’altra congettura che mira a sostenere quanto l’amore, dopo continui alti e bassi, “non è mai tornato come ai primi tempi”. E tutto questo avrebbe lasciato un senso di amarezza in Belen sempre pronta a voltare pagina: “lui non voleva un vero strappo con Belen e non voleva presentare a suo figlio una donna che non fosse quella della sua vita”, afferma il magazine. Oltre questa ipotesi, una seconda strettamente legata alla carriera: “Belen voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale”.