Belen Rodriguez, la vacanza super lusso. La modella e conduttrice si concede del tempo di relax lontana dalla luce dei riflettori e dal caos della città. La scelta non poteva che cadere in una location da sogno, oasi per chi cerca di allegerire i pensieri e ricaricare le batterie. Belen ha optato per una vacanza romantica in compagnia di Elio Lorenzoni, dove? Sulle Dolomiti, tra massaggi, candele e coccole a profusione. Il costo della suite a notte? Tenetevi forte.

Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni sulle Dolomiti. Sono mesi che la modella non fa che essere presa di mira da pettegolezzi di ogni tipo. Un momento delicato per lei, così come per Stefano De Martino I genitori di Santiago sembrano essere lontani non solo dagli occhi ma anche dal cuore. E per ricaricare le batterie e lasciarsi andare al totale relax, Belen non poteva che concedersi una romantica parentesi in compagnia dell’inseparabile imprenditore che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni sulle Dolomiti: il costo della suite (a notte)

La scelta è caduta su una scenario da sogno nelle Dolomiti, e nello specifico la fuga romantica ha puntato dritto verso la Royal Pool e Spa Suite. Il prezzo della suite ovviamente vi lascerà senza parole. Infatti la location vanta un valore pari a tremila euro a notte. Un luogo incantevole e di certo non alla portata di tutti. I dettagli possono apprendersi in descrizione: “La Royal Pool & SPA Suite, affacciata sulla suggestiva valle, si distingue grazie alla zona benessere (Spa) privata, con vasca idromassaggio Jacuzzi, una doccia, due saune, lettini per i trattamenti e una whirlpool esterna sul terrazzo“.

E i servizi, oltre a uno scenario da sogno, non potevano che essere descritti con parole suggestive: “Oltre agli esclusivi spazi interni, include servizi unici tra cui il servizio di Concierge dedicato”. Insomma, mentre Belen ha deciso di rilassarsi, i figli dove si trovano? A Luna Marì ci pensa nonna Veronica Cozzani, mentre Santiago sta trascorrendo alcuni giorni insieme a papà Stefano De Martino prima di tornare di nuovo a scuola.

E per tornare a mamma Belen, vacanza romantica a parte, cosa sta accadendo precisamente? Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio su di lei, senza citarla direttamente. “Consejito” recita la didascalia che la sorella argentina ha condiviso con i fan, che tradotto in italiano significa: “Piccolo consiglio”. E ha sottolineato una parte di un libro, che in quel frangente stava leggendo: “Non esiste il momento giusto. Esiste cosa vuoi e cosa non vuoi“. Si tratterebbe di un sostegno totale nei confronti di Belen?